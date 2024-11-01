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Чернышенко провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 01.11.2024
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18:37 01.11.2024 (обновлено: 18:44 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/chernyshenko--1981412498.html
Чернышенко провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Чернышенко провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым - РИА Новости, 01.11.2024
Чернышенко провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:37
2024-11-01T18:44
узбекистан
россия
в мире
дмитрий чернышенко
шавкат мирзиеев
брикс
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Ташкенте.Мирзиёев назвал Россию державой, с которой считается весь мир, и выразил радость и гордость за это от лица дружественных государств и стран БРИКС."Огромная благодарность глубокоуважаемому президенту, господину Шавкату Миромоновичу за то невероятное, тщательное и сердечное отношение и к нашей стране, и к самой важной, наверное, теме, которой является образование: это воспитание и обучение наших детей", - сказал Чернышенко по итогам встречи с главой республики.Он уточнил, что особое внимание сейчас уделяется развитию образования и техническому суверенитету обеих стран. "То внимание, которое он (глава Республики Узбекистан - ред.) уделил этому вопросу, и результаты, которые мы видим, это 14, а будет и 15 филиалов российских университетов, здесь - в Узбекистане. Это невероятный просто результат, такого нет нигде в мире", - отметил вице-премьер.Кроме того, сообщается, что Узбекистан ратифицировал договор о создании Международной организации по русскому языку.Организация была создана в октябре 2023 года по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Среди ее основных целей указано продвижение русского языка как средства международного общения, его использование для развития литературы, получения исторических и научных знаний. Помимо Казахстана и Узбекистана, договор о создании организации подписали Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Азербайджан.
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html
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узбекистан, россия, в мире, дмитрий чернышенко, шавкат мирзиеев, брикс
Узбекистан, Россия, В мире, Дмитрий Чернышенко, Шавкат Мирзиеев, БРИКС
Чернышенко провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Вице-премьер РФ Чернышенко встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко и Шавкат Мирзиеев во время встречи
Дмитрий Чернышенко и Шавкат Мирзиеев во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Чернышенко и Шавкат Мирзиеев во время встречи
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ТАШКЕНТ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
Зампред правительства находится с двухдневным рабочим визитом в Ташкенте.
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Мирзиёев назвал Россию державой, с которой считается весь мир, и выразил радость и гордость за это от лица дружественных государств и стран БРИКС.
"Огромная благодарность глубокоуважаемому президенту, господину Шавкату Миромоновичу за то невероятное, тщательное и сердечное отношение и к нашей стране, и к самой важной, наверное, теме, которой является образование: это воспитание и обучение наших детей", - сказал Чернышенко по итогам встречи с главой республики.
Он уточнил, что особое внимание сейчас уделяется развитию образования и техническому суверенитету обеих стран. "То внимание, которое он (глава Республики Узбекистан - ред.) уделил этому вопросу, и результаты, которые мы видим, это 14, а будет и 15 филиалов российских университетов, здесь - в Узбекистане. Это невероятный просто результат, такого нет нигде в мире", - отметил вице-премьер.
Кроме того, сообщается, что Узбекистан ратифицировал договор о создании Международной организации по русскому языку.
Организация была создана в октябре 2023 года по инициативе президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Среди ее основных целей указано продвижение русского языка как средства международного общения, его использование для развития литературы, получения исторических и научных знаний. Помимо Казахстана и Узбекистана, договор о создании организации подписали Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Азербайджан.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Ташкентского филиала МГИМО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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УзбекистанРоссияВ миреДмитрий ЧернышенкоШавкат МирзиеевБРИКС
 
 
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