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В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.11.2024
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21:29 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/arest-1981438071.html
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве
Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:29
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санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их деньги, сообщил городской главк СК РФ. Ведомство в пятницу сообщало о задержании по делу о мошенничестве гендиректора двух строительных компаний со схожими названиями. По версии следствия, 46 человек, которым пообещали построить дома, оказались обманутыми на сумму не менее 100 миллионов рублей. "По ходатайству следствия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге арестовал главу строительных компаний по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их деньги, сообщил городской главк СК РФ.
Ведомство в пятницу сообщало о задержании по делу о мошенничестве гендиректора двух строительных компаний со схожими названиями. По версии следствия, 46 человек, которым пообещали построить дома, оказались обманутыми на сумму не менее 100 миллионов рублей.
"По ходатайству следствия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Вчера, 17:49
 
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