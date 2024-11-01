https://ria.ru/20241101/arest-1981438071.html

В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве

В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.11.2024

В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T21:29

2024-11-01T21:29

2024-11-01T21:29

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их деньги, сообщил городской главк СК РФ. Ведомство в пятницу сообщало о задержании по делу о мошенничестве гендиректора двух строительных компаний со схожими названиями. По версии следствия, 46 человек, которым пообещали построить дома, оказались обманутыми на сумму не менее 100 миллионов рублей. "По ходатайству следствия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/delo-1981401225.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество