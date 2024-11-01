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В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве - РИА Новости, 01.11.2024
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве
Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:29
2024-11-01T21:29
2024-11-01T21:29
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу главу двух строительных организаций, пообещавшего клиентам построить частные дома, но вместо этого присвоившего их деньги, сообщил городской главк СК РФ. Ведомство в пятницу сообщало о задержании по делу о мошенничестве гендиректора двух строительных компаний со схожими названиями. По версии следствия, 46 человек, которым пообещали построить дома, оказались обманутыми на сумму не менее 100 миллионов рублей. "По ходатайству следствия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Петербурге арестовали главу строительных компаний по делу о мошенничестве
Суд в Петербурге арестовал главу строительных компаний по делу о мошенничестве