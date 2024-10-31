https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

Запад потерпел поражение от России в Курской области

Запад потерпел поражение от России в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024

Запад потерпел поражение от России в Курской области

Вряд ли гибель в Курской области матери, закрывающей собой ребенка от осколков снарядов, которыми вэсэушники обстреливали ее жилище, вошла как тема в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

2024-10-31T08:00

аналитика

киев

курская область

россия

ллойд остин

оон

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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Вряд ли гибель в Курской области матери, закрывающей собой ребенка от осколков снарядов, которыми вэсэушники обстреливали ее жилище, вошла как тема в персональный брифинг для главы американского оборонного ведомства. Шефу Пентагона в Киеве рассказали, как обстоят дела в Курской области, приводя совершенно иные подробности, ожидая тем временем новые военные поставки.Но оба события, разумеется, связаны напрямую, и мало кто, как Ллойд Остин, об этом осведомлен. Однако США и американский истеблишмент предпочитают рассуждать исключительно об отвлеченных материях. Вопрос их ответственности за развязанную прокси-войну с нами, в которой Украина субподрядчик, у них на повестке дня не стоит.Курская кровавая авантюра, которую корректнее назвать террористическим нападением, уже обошлась Киеву в 27 тысяч "двухсотых" вэсэушников и в потерю гигантского количества единиц западной бронетехники. И это тоже известно Ллойду Остину, как никому другому. Свое знание ситуации Остин хранит там, куда не дотянешься. Будь то вопросы на брифинге или микрофон на интервью. И в такой ситуации американцы снова прячутся за спину Киева, предлагая тому решать проблему. И Киев ее решает — как умеет. А умеет Киев (на основании наблюдений за последние несколько лет) только бросать новые порции пушечного мяса, стремясь оттянуть время. До принятия и признания, что его поражение в СВО неизбежно.Вертеться ужом на сковороде, стремясь оттянуть крах, Киеву тоже пока позволяют. Обращаясь, как накануне, со слезливой просьбой в Совбез ООН рассмотреть в подробностях то, что углядела на "снимках со спутника" вездесущая (когда ей указали, что делать) американская пресса.За Украину вступились Британия, Франция и Япония. Дипломатические узлы предоставим развязывать нашим дипломатам, в опыте которых не сомневаемся, и посмотрим, что происходит за тысячи километров от здания ООН на Ист-Ривер.Тема террористического нападения на русскую землю, на международно признанную территорию России, предпринятого утром 6 августа, в американской, да и вообще в коллективно-западной медийке сознательно сведена практически на нет.Почему? Чтобы оставить время и место для разгона разнообразных фейков вроде анализа все тех же "снимков со спутника". А вторжение, разумеется, которое еще два с половиной месяца назад организованно называли буквально "триумфальным", скапутилось и скапустилось.Решение провести террористическую операцию, пусть и силами регулярной армии, оказалось настолько безрассудным, что привело к новому витку мобилизации. Под ружье решено поставить с 1-го ноября еще 160 тысяч граждан Незалежной в возрасте от 18 до 50 лет. При том что уже сейчас те же ВСУ насчитывают более миллиона человек, но даже эти цифры не помогают укомплектовать армейские соединения более чем на 85 процентов.Коллективно-западная пресса предпочитает этого тоже не замечать, поскольку, если она вдруг заинтересуется столь щекотливым вопросом, ей придется объяснять аудитории, что русские военные расщелкивают не только поставленную все с того же Запада бронетехнику, но и наносят врагу на всей ЛБС колоссальный урон в живой силе.Кровавое нападение на мирных жителей Курской области, обстоятельства которого в рамках военных преступлений расследуется нашими юристами и судебно-медицинскими экспертами, тем, кто его планировал и осуществлял, вышло и боком, и позором, и растратой денег их же налогоплательщиков. Ни к какому "перелому ситуации", "оттягиванию сил из зоны СВО" и всему, что было спрогнозировано и спланировано, набухшая кровью авантюра не привела.Попытка создать своего рода фонд для переговорной торговли с Россией, если и когда начнутся консультации и переговоры, провалилась с неменьшим треском. И накануне Кремль подтвердил, что любые переговоры невозможны, пока украинская армия находится на российской земле, и это — "базовое условие в мирной инициативе президента. Да, вывод с российских территорий. То есть новые регионы тоже". Так было подчеркнуто.Запад два с половиной месяца отрицал, что имел хоть какое-то отношение к планам нападения вэсэушников на российскую землю. Сегодня, понимая, что его вранье не работает, со скрипом признал, пусть и косвенно, что был полностью в курсе ситуации. Иначе бы Ллойда Остина не знакомили с подробностями и с очевидным крахом этих планов.Между тем Вашингтон в очередной раз успел сдать и своих украинских субподрядчиков, раскрыв хотелки Зеленского насчет поставок "Томагавков" для обстрелов российской территории вглубь (дальность полета этих ракет составляет от 1600 до 1800 километров).Террористическое вторжение в Курскую область показало: те, кто мечтает нанести нам стратегическое поражение, не остановятся ни перед чем. Ни перед международными конвенциями, ни перед доводами обычного здравого смысла.Это не должно пугать. Но это должно нам помочь осознать степень ненависти к нам, чтобы в дальнейшем не купиться на посулы и медийные вбросы.Мы обязаны понять, что никакой торговли с теми, кто обстреливает жилища, когда матери гибнут, закрывая собой детей, быть не может. Условия наши обнародованы и объяснены, любое отступление выглядит предательством, потому что, вне зависимости от того, хочет того коллективный Запад или нет, но время и место Большой России в современной геополитической истории никому не по силам изменить.

https://ria.ru/20241028/pentagon-1980602597.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html

https://ria.ru/20241030/kurskaya-1980923047.html

https://ria.ru/20241030/peskov-1980890523.html

https://ria.ru/20241024/putin-1979901917.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, киев, курская область, россия, ллойд остин, оон, министерство обороны сша, вооруженные силы украины