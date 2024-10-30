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Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 30.10.2024 (обновлено: 06:48 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/kurskaya_oblast-1980820498.html
Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ
Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ
Жительница Курской области погибла, прикрывая собой ребенка при обстреле ВСУ жилого дома, рассказала на допросе в качестве свидетеля у военных следователей СК... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:38
2024-10-30T06:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
брянская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жительница Курской области погибла, прикрывая собой ребенка при обстреле ВСУ жилого дома, рассказала на допросе в качестве свидетеля у военных следователей СК России мать подруги погибшей, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости. Женщина рассказала, что ВСУ начали обстреливать поселок Теткино, в котором она проживала, с мая 2022 года. Сперва, по её словам, "обстреливали не так регулярно", но с 2023 года — каждый день, а в 2024 году — "днями и ночами". "Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь", — рассказала женщина. Кроме того, эвакуированная рассказала, что ВСУ несколько раз били по детскому дому в поселке.ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более восьми тысяч человек. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241030/plennyy-1980818965.html
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курская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Брянская область
Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле ВСУ

Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь при обстреле жилого дома

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жительница Курской области погибла, прикрывая собой ребенка при обстреле ВСУ жилого дома, рассказала на допросе в качестве свидетеля у военных следователей СК России мать подруги погибшей, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.
Женщина рассказала, что ВСУ начали обстреливать поселок Теткино, в котором она проживала, с мая 2022 года. Сперва, по её словам, "обстреливали не так регулярно", но с 2023 года — каждый день, а в 2024 году — "днями и ночами".
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Пленный подробно описал уничтожение подразделения ВСУ в Курской области
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"Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь", — рассказала женщина.
Кроме того, эвакуированная рассказала, что ВСУ несколько раз били по детскому дому в поселке.
ГВСУСК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело было возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признаны более восьми тысяч человек.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 27 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБрянская область
 
 
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