https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 31.10.2024

Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:51

2024-10-31T16:51

2024-10-31T18:03

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования.Помимо этого, торговые сети сдерживают цены на социально значимые позиции куриного яйца категорий С1 и С2 — на них обнулена наценка, а рост розничных цен за последний месяц составил 0,58%, несмотря на повышение закупочных цен на 3%, с крупнейшими поставщиками ведутся переговоры о фиксации оптовых цен, повышенного спроса сети не фиксируют, сообщили РИА Новости в АКОРТ.Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%. Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.

https://ria.ru/20241030/maslo--1981001906.html

https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика