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Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 31.10.2024
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16:51 31.10.2024 (обновлено: 18:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 31.10.2024
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:51
2024-10-31T18:03
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования.Помимо этого, торговые сети сдерживают цены на социально значимые позиции куриного яйца категорий С1 и С2 — на них обнулена наценка, а рост розничных цен за последний месяц составил 0,58%, несмотря на повышение закупочных цен на 3%, с крупнейшими поставщиками ведутся переговоры о фиксации оптовых цен, повышенного спроса сети не фиксируют, сообщили РИА Новости в АКОРТ.Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%. Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.
https://ria.ru/20241030/maslo--1981001906.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца

Минсельхоз: цены на куриные яйца в РФ стабильны, производство выросло на 2,4%

© iStock.com / sergeyryzhovВыбор куриных яиц в магазине
Выбор куриных яиц в магазине - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / sergeyryzhov
Выбор куриных яиц в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
«

"В настоящее время цены на куриные яйца стабильны, предложение в полной мере удовлетворяет спрос. По данным на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно — их стоимость в среднем составляет 76,4 и 62,5 рублей за десяток. По данным Росстата, в сентябре было произведено порядка 3,2 миллиарда штук яиц, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, что будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации".

Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз России
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Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования.
Помимо этого, торговые сети сдерживают цены на социально значимые позиции куриного яйца категорий С1 и С2 — на них обнулена наценка, а рост розничных цен за последний месяц составил 0,58%, несмотря на повышение закупочных цен на 3%, с крупнейшими поставщиками ведутся переговоры о фиксации оптовых цен, повышенного спроса сети не фиксируют, сообщили РИА Новости в АКОРТ.
Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%.
Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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