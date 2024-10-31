https://ria.ru/20241031/yaytsa-1981186206.html
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца - РИА Новости, 31.10.2024
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:51
2024-10-31T16:51
2024-10-31T18:03
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования.Помимо этого, торговые сети сдерживают цены на социально значимые позиции куриного яйца категорий С1 и С2 — на них обнулена наценка, а рост розничных цен за последний месяц составил 0,58%, несмотря на повышение закупочных цен на 3%, с крупнейшими поставщиками ведутся переговоры о фиксации оптовых цен, повышенного спроса сети не фиксируют, сообщили РИА Новости в АКОРТ.Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%. Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.
https://ria.ru/20241030/maslo--1981001906.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на яйца
Минсельхоз: цены на куриные яйца в РФ стабильны, производство выросло на 2,4%
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе
Минсельхоза России.
«
"В настоящее время цены на куриные яйца стабильны, предложение в полной мере удовлетворяет спрос. По данным на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно — их стоимость в среднем составляет 76,4 и 62,5 рублей за десяток. По данным Росстата, в сентябре было произведено порядка 3,2 миллиарда штук яиц, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, что будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации".
Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования.
Помимо этого, торговые сети сдерживают цены на социально значимые позиции куриного яйца категорий С1 и С2 — на них обнулена наценка, а рост розничных цен за последний месяц составил 0,58%, несмотря на повышение закупочных цен на 3%, с крупнейшими поставщиками ведутся переговоры о фиксации оптовых цен, повышенного спроса сети не фиксируют, сообщили РИА Новости в АКОРТ.
Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%.
Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.