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Венесуэла надеется расширить авиасообщение с Россией, заявил министр

Венесуэла надеется расширить авиасообщение с Россией, заявил министр - РИА Новости, 31.10.2024

Венесуэла надеется расширить авиасообщение с Россией, заявил министр

Венесуэла надеется на расширение авиасообщения с Россией до 3 или 4 рейсов в неделю к 2025 году, сейчас прорабатывается вопрос об отдыхе на местных курортах... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:18

2024-10-31T02:18

2024-10-31T02:46

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МЕХИКО, 31 окт - РИА Новости. Венесуэла надеется на расширение авиасообщения с Россией до 3 или 4 рейсов в неделю к 2025 году, сейчас прорабатывается вопрос об отдыхе на местных курортах российских госслужащих, сообщила министр туризма боливарианской республики Летисия Гомес. "Мы надеемся, что к 2025 году будет 3 или 4 еженедельных рейса, поскольку сейчас решается, что Венесуэла может стать туристическим направлением для отдыха российских служащих", - сказала Летисия Гомес в ходе вручения национальной премии в области туризма с участием президента Николаса Мадуро, трансляция велась в соцсетях правительства страны. По словам министра, с начала текущего года страну посетили 45 тысяч россиян, которые бывают не только на острове Маргарита, но и в других регионах. В июне бывший глава министерства Али Падрон сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума, что правительство Венесуэлы изучает вопрос прямого авиасообщения с Санкт-Петербургом и Казанью для облегчения визитов российских туристов.

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новости - туризм, венесуэла, россия, николас мадуро, авиасообщение, туризм, путешествия