Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Чернышенко: число турпоездок по России выросло на 11,1% по итогам 9 месяцев
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России по итогам первых трёх кварталов выросло в годовом выражении на 11,1%, до 65,5 миллионов, в лидерах - Сибирь, Юг и Северный Кавказ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 миллионов туристических поездок по России – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира", – процитировали в сообщении слова Чернышенко.
Отмечается, что 5,5 миллионов поездок совершили туристы по Сибири. "Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ вышел на первое место. Самые высокие результаты продемонстрировали по приросту Тува, Томская и Омская области", - рассказали в аппарате вице-премьера.
Сообщается, что второе место в рейтинге федеральных округов занял традиционно туристический юг России. Здесь прирост числа поездок составил 14,8%, было принято 12,3 миллиона туристов. "Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 13,9% и достиг отметки 2,3 миллиона поездок", - также говорится в сообщении.
Лидерами же роста интереса со стороны интуристов стал Дальний Восток. Самые значительные результаты показали Якутия, Амурская область и Хабаровский край, рассказали в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что в тройку лидеров по приросту турпоездок из-за рубежа также входят Северо-Запад и Сибирь с увеличением показателя, соответственно, на 69 и 63,8%. Значительные результаты демонстрируют Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Тува.
"В этом году мы наблюдаем быстрый рост и становление новых туристических центров. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Их активно осваивают как российские путешественники, так и иностранцы. Считаю, что это самые перспективные географические направления для инвесторов. Мы со своей стороны готовы поддержать эти точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – процитировали также в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова.
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