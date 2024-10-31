https://ria.ru/20241031/turizm-1981049519.html

Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России

Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России - РИА Новости, 31.10.2024

Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России

Число туристических поездок по России по итогам первых трёх кварталов выросло в годовом выражении на 11,1%, до 65,5 миллионов, в лидерах - Сибирь, Юг и Северный РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:49

2024-10-31T08:49

2024-10-31T13:28

туризм

россия

северный кавказ

дальний восток

дмитрий чернышенко

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978380033_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_242c4a45da2a1dad1bb0c2ce16d3d579.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России по итогам первых трёх кварталов выросло в годовом выражении на 11,1%, до 65,5 миллионов, в лидерах - Сибирь, Юг и Северный Кавказ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 миллионов туристических поездок по России – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира", – процитировали в сообщении слова Чернышенко.Отмечается, что 5,5 миллионов поездок совершили туристы по Сибири. "Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ вышел на первое место. Самые высокие результаты продемонстрировали по приросту Тува, Томская и Омская области", - рассказали в аппарате вице-премьера.Сообщается, что второе место в рейтинге федеральных округов занял традиционно туристический юг России. Здесь прирост числа поездок составил 14,8%, было принято 12,3 миллиона туристов. "Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 13,9% и достиг отметки 2,3 миллиона поездок", - также говорится в сообщении.Лидерами же роста интереса со стороны интуристов стал Дальний Восток. Самые значительные результаты показали Якутия, Амурская область и Хабаровский край, рассказали в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что в тройку лидеров по приросту турпоездок из-за рубежа также входят Северо-Запад и Сибирь с увеличением показателя, соответственно, на 69 и 63,8%. Значительные результаты демонстрируют Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Тува."В этом году мы наблюдаем быстрый рост и становление новых туристических центров. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Их активно осваивают как российские путешественники, так и иностранцы. Считаю, что это самые перспективные географические направления для инвесторов. Мы со своей стороны готовы поддержать эти точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – процитировали также в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова.

https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html

https://ria.ru/20241023/turizm-1979577250.html

россия

северный кавказ

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, северный кавказ, дальний восток, дмитрий чернышенко, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм