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Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России - РИА Новости, 31.10.2024
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Туризм
 
08:49 31.10.2024 (обновлено: 13:28 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/turizm-1981049519.html
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России - РИА Новости, 31.10.2024
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России
Число туристических поездок по России по итогам первых трёх кварталов выросло в годовом выражении на 11,1%, до 65,5 миллионов, в лидерах - Сибирь, Юг и Северный РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:49
2024-10-31T13:28
туризм
россия
северный кавказ
дальний восток
дмитрий чернышенко
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России по итогам первых трёх кварталов выросло в годовом выражении на 11,1%, до 65,5 миллионов, в лидерах - Сибирь, Юг и Северный Кавказ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 миллионов туристических поездок по России – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира", – процитировали в сообщении слова Чернышенко.Отмечается, что 5,5 миллионов поездок совершили туристы по Сибири. "Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ вышел на первое место. Самые высокие результаты продемонстрировали по приросту Тува, Томская и Омская области", - рассказали в аппарате вице-премьера.Сообщается, что второе место в рейтинге федеральных округов занял традиционно туристический юг России. Здесь прирост числа поездок составил 14,8%, было принято 12,3 миллиона туристов. "Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 13,9% и достиг отметки 2,3 миллиона поездок", - также говорится в сообщении.Лидерами же роста интереса со стороны интуристов стал Дальний Восток. Самые значительные результаты показали Якутия, Амурская область и Хабаровский край, рассказали в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что в тройку лидеров по приросту турпоездок из-за рубежа также входят Северо-Запад и Сибирь с увеличением показателя, соответственно, на 69 и 63,8%. Значительные результаты демонстрируют Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Тува."В этом году мы наблюдаем быстрый рост и становление новых туристических центров. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Их активно осваивают как российские путешественники, так и иностранцы. Считаю, что это самые перспективные географические направления для инвесторов. Мы со своей стороны готовы поддержать эти точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – процитировали также в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова.
https://ria.ru/20240405/otdykh-1938075361.html
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россия, северный кавказ, дальний восток, дмитрий чернышенко, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), новости - туризм
Туризм, Россия, Северный Кавказ, Дальний Восток, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Новости - Туризм
Чернышенко рассказал о росте числа туристических поездок по России

Чернышенко: число турпоездок по России выросло на 11,1% по итогам 9 месяцев

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число туристических поездок по России по итогам первых трёх кварталов выросло в годовом выражении на 11,1%, до 65,5 миллионов, в лидерах - Сибирь, Юг и Северный Кавказ, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 миллионов туристических поездок по России – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира", – процитировали в сообщении слова Чернышенко.
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Отмечается, что 5,5 миллионов поездок совершили туристы по Сибири. "Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ вышел на первое место. Самые высокие результаты продемонстрировали по приросту Тува, Томская и Омская области", - рассказали в аппарате вице-премьера.
Сообщается, что второе место в рейтинге федеральных округов занял традиционно туристический юг России. Здесь прирост числа поездок составил 14,8%, было принято 12,3 миллиона туристов. "Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 13,9% и достиг отметки 2,3 миллиона поездок", - также говорится в сообщении.
Лидерами же роста интереса со стороны интуристов стал Дальний Восток. Самые значительные результаты показали Якутия, Амурская область и Хабаровский край, рассказали в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что в тройку лидеров по приросту турпоездок из-за рубежа также входят Северо-Запад и Сибирь с увеличением показателя, соответственно, на 69 и 63,8%. Значительные результаты демонстрируют Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Тува.
"В этом году мы наблюдаем быстрый рост и становление новых туристических центров. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Их активно осваивают как российские путешественники, так и иностранцы. Считаю, что это самые перспективные географические направления для инвесторов. Мы со своей стороны готовы поддержать эти точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – процитировали также в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова.
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ТуризмРоссияСеверный КавказДальний ВостокДмитрий ЧернышенкоМаксим РешетниковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Новости - Туризм
 
 
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