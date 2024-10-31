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Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах" - РИА Новости, 31.10.2024
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02:48 31.10.2024 (обновлено: 10:13 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах" - РИА Новости, 31.10.2024
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:48
2024-10-31T10:13
в мире
сша
висконсин
нью-йорк (город)
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами. "Это заявление Байдена — настоящий позор", — приводит слова Трампа в Висконсине британский таблоид Daily Mail. Политика сняли американские телеканалы в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью "Трамп" на кузове. "Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена", — заявил выглянувший из окна Трамп. Бывший президент потроллил своих политических оппонентов менее чем через 24 часа после того, как Байден назвал сторонников республиканца отбросами. Висконсин является одним из семи колеблющихся штатов, жители которого в конечном итоге могут решить исход выборов.Ранее Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа. "Единственный мусор, который я вижу, плавающий там, — это его сторонники", — сказал глава Белого дома.Затем Белый дом уточнил его слова, добавив апостроф в стенограмму, и заявил, что президент говорил только о комике Тони Хинчклиффе, назвавшем Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора", а президент США якобы охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.Ранее Трамп недолго поработал в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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сша
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в мире, сша, висконсин, нью-йорк (город), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Висконсин, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"

Трамп проехал на мусоровозе после оскорбительных слов Байдена о его сторонниках

© Фото : Donald J. TrumpКандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Donald J. Trump
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе
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ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами.
"Это заявление Байдена — настоящий позор", — приводит слова Трампа в Висконсине британский таблоид Daily Mail.
Политика сняли американские телеканалы в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью "Трамп" на кузове.
"Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена", — заявил выглянувший из окна Трамп.
Бывший президент потроллил своих политических оппонентов менее чем через 24 часа после того, как Байден назвал сторонников республиканца отбросами. Висконсин является одним из семи колеблющихся штатов, жители которого в конечном итоге могут решить исход выборов.
Ранее Байден назвал отбросами сторонников бывшего главы государства и кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.
"Единственный мусор, который я вижу, плавающий там, — это его сторонники", — сказал глава Белого дома.
Затем Белый дом уточнил его слова, добавив апостроф в стенограмму, и заявил, что президент говорил только о комике Тони Хинчклиффе, назвавшем Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора", а президент США якобы охарактеризовал так "риторику ненависти" на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не самих сторонников политика.
Ранее Трамп недолго поработал в одном из ресторанов быстрого питания McDonald's.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАВисконсинНью-Йорк (город)Дональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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