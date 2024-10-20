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Трамп обслужил клиентов McDonald's
Трамп обслужил клиентов McDonald's - РИА Новости, 20.10.2024
Трамп обслужил клиентов McDonald's
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в сети McDonald's, сообщает AP News. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:50
2024-10-20T20:50
2024-10-20T22:24
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тим уолц
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в сети McDonald's, сообщает AP News. "Я пойду в McDonald's, чтобы поработать над картофелем фри <...> думаю, я сделаю это завтра где-то в Пенсильвании", — заявил политик сторонникам на митинге в районе Питтсбурга.В ресторане Трамп пожарил картошку фри во фритюре и поместил в фирменную упаковку, после чего пообщался с клиентами через окно обслуживания для водителей, выдавая заказы.В августе напарник Камалы Харрис Тим Уолц заявил, что кандидат от демократов начинала свою карьеру в этой сети быстрого питания.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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mcdonald's corporation, в мире, питтсбург, дональд трамп, сша, камала харрис, тим уолц
McDonald's Corporation, В мире, Питтсбург, Дональд Трамп, США, Камала Харрис, Тим Уолц
Трамп обслужил клиентов McDonald's
Трамп приготовил картошку фри в McDonald's и пообщался с клиентами