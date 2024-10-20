https://ria.ru/20241020/trump-1979025975.html

Трамп обслужил клиентов McDonald's

Трамп обслужил клиентов McDonald's - РИА Новости, 20.10.2024

Трамп обслужил клиентов McDonald's

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в сети McDonald's, сообщает AP News. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:50

2024-10-20T20:50

2024-10-20T22:24

mcdonald's corporation

в мире

питтсбург

дональд трамп

сша

камала харрис

тим уолц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979031578_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_9174ea4bd34cb9c37d59e34c4a56dc06.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп попробовал себя в роли повара в сети McDonald's, сообщает AP News. "Я пойду в McDonald's, чтобы поработать над картофелем фри <...> думаю, я сделаю это завтра где-то в Пенсильвании", — заявил политик сторонникам на митинге в районе Питтсбурга.В ресторане Трамп пожарил картошку фри во фритюре и поместил в фирменную упаковку, после чего пообщался с клиентами через окно обслуживания для водителей, выдавая заказы.В августе напарник Камалы Харрис Тим Уолц заявил, что кандидат от демократов начинала свою карьеру в этой сети быстрого питания.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241020/musk-1978986544.html

питтсбург

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

mcdonald's corporation, в мире, питтсбург, дональд трамп, сша, камала харрис, тим уолц