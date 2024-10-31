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Источник рассказал подробности дела об убийстве актера Ткача - РИА Новости, 31.10.2024
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11:53 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/tkach-1981096148.html
Источник рассказал подробности дела об убийстве актера Ткача
Источник рассказал подробности дела об убийстве актера Ткача - РИА Новости, 31.10.2024
Источник рассказал подробности дела об убийстве актера Ткача
Подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены должен был вернуть ему деньги, которые он... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:53
2024-10-31T11:53
азербайджан
баку
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены должен был вернуть ему деньги, которые он периодически одалживал у этих супругов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Азербайджана. Об убийстве Ткача и его жены в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября. По горячим следам полиция задержала подозреваемого в убийстве Ислама Хадыева. "По данным уголовного дела, подозреваемый Хадыев работал мастером в квартире актера и за это время завоевал доверие пожилых супругов. Он поэтапно занял у них до 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов – ред.). Подозреваемый долгое время не возвращал этот долг, в результате чего между семьей актера и Хадыевым периодически происходили конфликты. Ткач заявил, что обратится в полицию, если Хадыев не вернет ему долг. В день, когда должен был вернуть долг, Хадыев пришел в квартиру Ткача, убил пожилых супругов, а затем сбежал в Сальянский район (в 120 километрах от Баку - ред.)", - сказал собеседник агентства. По данным местного издания Milli.az, фигурант был задержан именно в Сальянском районе. Также в СМИ прошла информация, что подозреваемый, после того как совершил убийство, украл драгоценности из квартиры актера. Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких киноработах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие российским следователям с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
https://ria.ru/20241028/sk-1980518245.html
https://ria.ru/20240412/ubiystvo-1939451350.html
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азербайджан, баку, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Азербайджан, Баку, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Источник рассказал подробности дела об убийстве актера Ткача

Источник: подозреваемый в убийстве актера Ткача должен был вернуть ему деньги

© Фото : соцсетиИосиф Ткач
Иосиф Ткач - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : соцсети
Иосиф Ткач. Архивное фото
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БАКУ, 31 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского академического русского драмтеатра Иосифа Ткача и его жены должен был вернуть ему деньги, которые он периодически одалживал у этих супругов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Азербайджана.
Об убийстве Ткача и его жены в их квартире в Баку МВД Азербайджана сообщило 22 октября. По горячим следам полиция задержала подозреваемого в убийстве Ислама Хадыева.
Иосиф Ткач - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией
28 октября, 15:30
"По данным уголовного дела, подозреваемый Хадыев работал мастером в квартире актера и за это время завоевал доверие пожилых супругов. Он поэтапно занял у них до 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов – ред.). Подозреваемый долгое время не возвращал этот долг, в результате чего между семьей актера и Хадыевым периодически происходили конфликты. Ткач заявил, что обратится в полицию, если Хадыев не вернет ему долг. В день, когда должен был вернуть долг, Хадыев пришел в квартиру Ткача, убил пожилых супругов, а затем сбежал в Сальянский район (в 120 километрах от Баку - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По данным местного издания Milli.az, фигурант был задержан именно в Сальянском районе. Также в СМИ прошла информация, что подозреваемый, после того как совершил убийство, украл драгоценности из квартиры актера.
Иосиф Ткач – бывший актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Снимался также в нескольких киноработах, в частности в российском сериале "Граф Крестовский". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил организовать взаимодействие российским следователям с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера.
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