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Татарстан получил из федбюджета 188,5 млн рублей на молодежные проекты - РИА Новости, 31.10.2024
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Республика Татарстан
 
15:40 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981168491.html
Татарстан получил из федбюджета 188,5 млн рублей на молодежные проекты
Татарстан получил из федбюджета 188,5 млн рублей на молодежные проекты - РИА Новости, 31.10.2024
Татарстан получил из федбюджета 188,5 млн рублей на молодежные проекты
Татарстан в 2024 году получил из федерального бюджета 188,5 миллиона рублей в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", с РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:40
2024-10-31T15:40
республика татарстан
казань
россия
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Татарстан в 2024 году получил из федерального бюджета 188,5 миллиона рублей в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", с учетом софинансирования из бюджета республики средства на эти цели составили 223 миллиона рублей, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана. "Республика Татарстан стала одним из победителей программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" и получила в 2024 году субсидию из федерального бюджета в размере свыше 188,5 миллиона рублей на проведение капитального ремонта республиканского молодежного центра на базе ДК Химиков в Казани и реализацию системных мероприятий для молодежи и повышению компетенций сотрудников отрасли молодежной политики", - говорится в сообщении. Отмечается, что с учетом софинансирования из республиканского бюджета общая сумма составит почти 223 миллиона рублей. В этом году Татарстан, по данным минмолодежи, вновь вошел в число победителей и получит в 2025 году по этой программе почти 135 миллионов рублей. Важной мерой поддержки молодежи в Татарстане остается программа "Обеспечение жильем молодых семей" госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Решением главы Татарстана Рустама Минниханова финансирование этой программы увеличено до 100 миллионов рублей ежегодно. По итогам реализации в этом году господдержку получили 84 молодые семьи. Также почти 6 миллионов рублей Татарстан получил в этом году на развитие волонтерства в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Татарстан уже в течение пяти лет оказывается в числе победителей федерального конкурса, за это время в общей сложности привлечено более 40 миллионов рублей на развитие в регионе добровольческой деятельности. Кроме того, на федеральных конкурсах молодые люди из Татарстана в этом году получили грантовую поддержку на сумму свыше 81 миллиона рублей. В республику привлечено четыре грантовые площадки Росмолодежи: республиканский молодежный форум "Наш Татарстан", всероссийские форумы "Креативные дни в Альметьевске", "АССК.Фест" и "Пространство развития".
https://ria.ru/20241031/kazan-1981133272.html
https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html
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казань, россия, рустам минниханов
Республика Татарстан, Казань, Россия, Рустам Минниханов

Татарстан получил из федбюджета 188,5 млн рублей на молодежные проекты

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкВид на Казанский федеральный университет
Вид на Казанский федеральный университет - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Татарстан в 2024 году получил из федерального бюджета 188,5 миллиона рублей в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", с учетом софинансирования из бюджета республики средства на эти цели составили 223 миллиона рублей, сообщает министерство по делам молодежи Татарстана.
"Республика Татарстан стала одним из победителей программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" и получила в 2024 году субсидию из федерального бюджета в размере свыше 188,5 миллиона рублей на проведение капитального ремонта республиканского молодежного центра на базе ДК Химиков в Казани и реализацию системных мероприятий для молодежи и повышению компетенций сотрудников отрасли молодежной политики", - говорится в сообщении.
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Татарстан получил 168 млн руб на поддержку туристических проектов
Вчера, 13:39
Отмечается, что с учетом софинансирования из республиканского бюджета общая сумма составит почти 223 миллиона рублей.
В этом году Татарстан, по данным минмолодежи, вновь вошел в число победителей и получит в 2025 году по этой программе почти 135 миллионов рублей.
Важной мерой поддержки молодежи в Татарстане остается программа "Обеспечение жильем молодых семей" госпрограммы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Решением главы Татарстана Рустама Минниханова финансирование этой программы увеличено до 100 миллионов рублей ежегодно. По итогам реализации в этом году господдержку получили 84 молодые семьи.
Также почти 6 миллионов рублей Татарстан получил в этом году на развитие волонтерства в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Татарстан уже в течение пяти лет оказывается в числе победителей федерального конкурса, за это время в общей сложности привлечено более 40 миллионов рублей на развитие в регионе добровольческой деятельности.
Кроме того, на федеральных конкурсах молодые люди из Татарстана в этом году получили грантовую поддержку на сумму свыше 81 миллиона рублей. В республику привлечено четыре грантовые площадки Росмолодежи: республиканский молодежный форум "Наш Татарстан", всероссийские форумы "Креативные дни в Альметьевске", "АССК.Фест" и "Пространство развития".
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29 октября, 19:30
 
Республика ТатарстанКазаньРоссияРустам Минниханов
 
 
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