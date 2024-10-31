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В Стамбуле суд арестовал префекта района Стамбула по обвинению в терроризме - РИА Новости, 31.10.2024
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00:35 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/stambul-1981023326.html
В Стамбуле суд арестовал префекта района Стамбула по обвинению в терроризме
В Стамбуле суд арестовал префекта района Стамбула по обвинению в терроризме - РИА Новости, 31.10.2024
В Стамбуле суд арестовал префекта района Стамбула по обвинению в терроризме
Суд арестовал в ночь на четверг префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Ахмета Озера... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:35
2024-10-31T00:35
в мире
справки
турция
стамбул
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
генеральная прокуратура рф
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СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Суд арестовал в ночь на четверг префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Ахмета Озера по обвинению в терроризме, передает гостелеканал TRT Haber. Озера задержали в среду в рамках расследования его возможного членства в "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной террористической в Турции, проведены обыски в квартире префекта и в здании муниципалитета. Исполняющим обязанности Озера назначили префекта центрального района Бешикташ. "Ахмет Озер арестован судом по обвинению в членстве в террористической группировке РПК", - сообщил канал. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу вместе с членами партии зачитал в ночь на четверг у суда Чаглаян заявление в поддержку Озера, заявив, что происходящее является "ударом по демократии и справедливости". СМИ сообщили ранее, что следствие обладает записями разговоров Озера, который контактировал с 695 членами РПК, в том числе с находящимся в "красном" списке разыскиваемых Ремзи Карталом, одним из руководителей группировки. Озер был избран префектом в 2024 году как единый кандидат от CHP и прокурдской партии DEM. Эсенъюрт на западе Стамбула является самым густонаселенным районом города и Турции в целом, в нем проживают более миллиона человек. Соратник правящей партии Турции, лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с неожиданным заявлением 22 октября, призвав Оджалана, который с 1999 года содержится в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море, выступить в парламенте Турции и призвать РПК к самороспуску, тем самым заявив о "конце террористической деятельности". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, косвенно комментируя эти слова, заявил об "историческом шансе" и призвал к избавлению страны от терроризма. Теракт произошел на следующий день - 23 октября - в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAS - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Оба ликвидированных террориста оказались членами РПК, сообщил глава МВД Али Ерликая.
https://ria.ru/20241018/stambul-1978837394.html
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в мире, справки, турция, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана, генеральная прокуратура рф
В мире, Справки, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана, Генеральная прокуратура РФ
В Стамбуле суд арестовал префекта района Стамбула по обвинению в терроризме

Суд в Стамбуле арестовал префекта крупнейшего района по обвинению в терроризме

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Суд арестовал в ночь на четверг префекта одного из крупнейших районов Стамбула Эсенъюрта, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Ахмета Озера по обвинению в терроризме, передает гостелеканал TRT Haber.
Озера задержали в среду в рамках расследования его возможного членства в "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной террористической в Турции, проведены обыски в квартире префекта и в здании муниципалитета. Исполняющим обязанности Озера назначили префекта центрального района Бешикташ.
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18 октября, 21:46
"Ахмет Озер арестован судом по обвинению в членстве в террористической группировке РПК", - сообщил канал.
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу вместе с членами партии зачитал в ночь на четверг у суда Чаглаян заявление в поддержку Озера, заявив, что происходящее является "ударом по демократии и справедливости".
СМИ сообщили ранее, что следствие обладает записями разговоров Озера, который контактировал с 695 членами РПК, в том числе с находящимся в "красном" списке разыскиваемых Ремзи Карталом, одним из руководителей группировки. Озер был избран префектом в 2024 году как единый кандидат от CHP и прокурдской партии DEM. Эсенъюрт на западе Стамбула является самым густонаселенным районом города и Турции в целом, в нем проживают более миллиона человек.
Соратник правящей партии Турции, лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с неожиданным заявлением 22 октября, призвав Оджалана, который с 1999 года содержится в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море, выступить в парламенте Турции и призвать РПК к самороспуску, тем самым заявив о "конце террористической деятельности". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, косвенно комментируя эти слова, заявил об "историческом шансе" и призвал к избавлению страны от терроризма.
Теракт произошел на следующий день - 23 октября - в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAS - производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Оба ликвидированных террориста оказались членами РПК, сообщил глава МВД Али Ерликая.
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