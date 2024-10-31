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СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест

СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест - РИА Новости, 31.10.2024

СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест

Завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал в Москве христианский крест и хранил в телефоне детское порно, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:47

2024-10-31T13:47

2024-10-31T13:47

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал в Москве христианский крест и хранил в телефоне детское порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка СК РФ. Фигуранта задержали летом после того, как он в Москве растоптал христианский крест, транслируя это в интернете. Позже СК опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам, а потом стало известно, что во время обысков был изъят его мобильный телефон, в котором "обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних". Как уточняли в столичной прокуратуре, арестованный в 2022 году отправил по мессенджеру "три видеофрагмента с порнографическими изображениями несовершеннолетних". "Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в... "нарушении права на свободу совести и вероисповеданий", "незаконном обороте порнографических материалов, совершенном с использованием интернета", "обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенном в отношении лица, не достигшего 14-лет, с использованием интернета", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на допросе мужчина полностью признал вину, сейчас он находится под арестом. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - заключили в главке. В телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы в сообщении об аресте блогера уточнялось, что Хавиер Ярмагомедов, будучи охранником ЧОП "Альтаир", "находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру" и транслировал это в интернете.

https://ria.ru/20240717/muftij-1960238966.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан