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СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест
СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест - РИА Новости, 31.10.2024
СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест
Завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал в Москве христианский крест и хранил в телефоне детское порно, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:47
2024-10-31T13:47
2024-10-31T13:47
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал в Москве христианский крест и хранил в телефоне детское порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка СК РФ. Фигуранта задержали летом после того, как он в Москве растоптал христианский крест, транслируя это в интернете. Позже СК опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам, а потом стало известно, что во время обысков был изъят его мобильный телефон, в котором "обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних". Как уточняли в столичной прокуратуре, арестованный в 2022 году отправил по мессенджеру "три видеофрагмента с порнографическими изображениями несовершеннолетних". "Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в... "нарушении права на свободу совести и вероисповеданий", "незаконном обороте порнографических материалов, совершенном с использованием интернета", "обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенном в отношении лица, не достигшего 14-лет, с использованием интернета", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на допросе мужчина полностью признал вину, сейчас он находится под арестом. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - заключили в главке. В телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы в сообщении об аресте блогера уточнялось, что Хавиер Ярмагомедов, будучи охранником ЧОП "Альтаир", "находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру" и транслировал это в интернете.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Религия, Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
СК расследовал дело блогера, растоптавшего христианский крест
СК расследовал дело блогера, растоптавшего крест и хранившего детское порно
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Завершено расследование дела против блогера из Дагестана, который растоптал в Москве христианский крест и хранил в телефоне детское порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка СК РФ
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Фигуранта задержали летом после того, как он в Москве растоптал христианский крест, транслируя это в интернете. Позже СК опубликовал видео, на котором блогер принес извинения христианам, а потом стало известно, что во время обысков был изъят его мобильный телефон, в котором "обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних". Как уточняли в столичной прокуратуре, арестованный в 2022 году отправил по мессенджеру "три видеофрагмента с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Он обвиняется в... "нарушении права на свободу совести и вероисповеданий", "незаконном обороте порнографических материалов, совершенном с использованием интернета", "обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенном в отношении лица, не достигшего 14-лет, с использованием интернета", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на допросе мужчина полностью признал вину, сейчас он находится под арестом.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - заключили в главке.
В телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы в сообщении об аресте блогера уточнялось, что Хавиер Ярмагомедов, будучи охранником ЧОП "Альтаир", "находясь в помещении столичной школы, топтал ногой лежащий на полу христианский крест, снимая все на камеру" и транслировал это в интернете.