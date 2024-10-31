https://ria.ru/20241031/shiny-1981028841.html

Эксперт рассказал, кому стоит поторопиться с заменой автошин на зимние

Эксперт рассказал, кому стоит поторопиться с заменой автошин на зимние - РИА Новости, 31.10.2024

Эксперт рассказал, кому стоит поторопиться с заменой автошин на зимние

Автомобилистам московского региона, выезжающим на дорогу по ночам или ранним утром, стоит поторопиться с заменой автошин на зимние, потому что ночью температура РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:30

2024-10-31T02:30

2024-10-31T02:30

общество

авто

виктор травин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Автомобилистам московского региона, выезжающим на дорогу по ночам или ранним утром, стоит поторопиться с заменой автошин на зимние, потому что ночью температура падает ниже нуля, заявил РИА Новости президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Ранее синоптики предупреждали московских автомобилистов о том, что "переобуваться" на шипованную резину москвичам не стоит до конца октября, так как среднесуточная температура не будет опускаться ниже плюс 5 градусов, осадков в твердой фазе также не ожидается. Жители столицы могут начать менять шины на зимние в ноябре, когда наступит метеорологическая зима. "Все зависит от того, как автовладелец московского региона эксплуатирует машину. Если приходится выезжать рано утром на работу или ездить по ночам, или есть вероятность поездки по ночам, то, конечно, лучше заменить, потому что ночью минус... Автовладельцам давно уже пора поторопиться, потому что у нас заморозки по ночам уже вторую неделю", - рассказал Травин. Эксперт подчеркнул, что если автомобилисты ездят только днем, и нет никакой вероятности выезда ночью, то можно поехать и на летней резине, потому что в такую плюсовую температуру дороги не очень хорошо "понимают" зимнюю резину. Тем более, что у многих она шипованная. Синоптики начали фиксировать первые заморозки с середины октября, а первая гололедица появилась на дорогах столицы в ночь на 30 октября.

https://ria.ru/20241017/shiny-1978468943.html

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общество, авто, виктор травин