https://ria.ru/20241031/sdelki-1981184214.html

В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками

В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками - РИА Новости, 31.10.2024

В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками

Не надо обольщаться и радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ в сфере энергетики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:41

2024-10-31T16:41

2024-10-31T16:41

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Не надо обольщаться и радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ в сфере энергетики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Росбанк, следует из лицензии американского минфина. В списке приводятся также банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ. "Здесь не надо обольщаться и радоваться "разрешению" США. Даже если временно некий запрет и снят, то это не значит, что данное решение будет иметь стратегический характер", - сказал он. По его словам, в числе причин такого решения Вашингтона значение России в мировых энергетических процессах, "ведь совершенно очевидно, что это значение колоссально, так как нет сфер энергетики, где бы России не находилась в числе стран-лидеров". Вторая причина, по мнению парламентария, - это интенсивная работа, которая выстраивается вокруг формирования финансовой системы и системы платежей, независимой от США и доллара. Новичков подчеркнул, что чем быстрее эта система заработает, тем скорее обрушится значение доллара как резервной валюты и международного средства платежа, и "в США это понимают и, естественно, волнуются". "Надо работать над независимой системой международных расчетов и не оглядываться ни на какие "разрешения". Наше будущее - за суверенным экономическим развитием", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241024/sanktsii-1979769355.html

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