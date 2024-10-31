https://ria.ru/20241031/sdelki-1981184214.html
В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками
В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками - РИА Новости, 31.10.2024
В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками
Не надо обольщаться и радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ в сфере энергетики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:41
2024-10-31T16:41
2024-10-31T16:41
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Не надо обольщаться и радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ в сфере энергетики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк, ВТБ и Росбанк, следует из лицензии американского минфина. В списке приводятся также банки "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ. "Здесь не надо обольщаться и радоваться "разрешению" США. Даже если временно некий запрет и снят, то это не значит, что данное решение будет иметь стратегический характер", - сказал он. По его словам, в числе причин такого решения Вашингтона значение России в мировых энергетических процессах, "ведь совершенно очевидно, что это значение колоссально, так как нет сфер энергетики, где бы России не находилась в числе стран-лидеров". Вторая причина, по мнению парламентария, - это интенсивная работа, которая выстраивается вокруг формирования финансовой системы и системы платежей, независимой от США и доллара. Новичков подчеркнул, что чем быстрее эта система заработает, тем скорее обрушится значение доллара как резервной валюты и международного средства платежа, и "в США это понимают и, естественно, волнуются". "Надо работать над независимой системой международных расчетов и не оглядываться ни на какие "разрешения". Наше будущее - за суверенным экономическим развитием", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241024/sanktsii-1979769355.html
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сша, россия, николай новичков , сбербанк россии, росбанк, госдума рф, в мире
США, Россия, Николай Новичков , Сбербанк России, Росбанк, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали решение США по сделкам с российскими банками
Депутат Новичков призвал не радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Не надо обольщаться и радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ в сфере энергетики, заявил РИА Новости депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее США до 30 апреля 2025 года разрешили операции по сделкам, связанным с энергетикой, с Банком России и российскими коммерческими банками, включая Сбербанк
, ВТБ и Росбанк
, следует из лицензии американского минфина. В списке приводятся также банки "Открытие", Совкомбанк
, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк
, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ.
"Здесь не надо обольщаться и радоваться "разрешению" США. Даже если временно некий запрет и снят, то это не значит, что данное решение будет иметь стратегический характер", - сказал он.
По его словам, в числе причин такого решения Вашингтона значение России в мировых энергетических процессах, "ведь совершенно очевидно, что это значение колоссально, так как нет сфер энергетики, где бы России не находилась в числе стран-лидеров".
Вторая причина, по мнению парламентария, - это интенсивная работа, которая выстраивается вокруг формирования финансовой системы и системы платежей, независимой от США и доллара. Новичков подчеркнул, что чем быстрее эта система заработает, тем скорее обрушится значение доллара как резервной валюты и международного средства платежа, и "в США это понимают и, естественно, волнуются".
"Надо работать над независимой системой международных расчетов и не оглядываться ни на какие "разрешения". Наше будущее - за суверенным экономическим развитием", - заключил парламентарий.