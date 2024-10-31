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Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка - РИА Новости, 31.10.2024
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка
Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:41
2024-10-31T01:41
2024-10-31T01:41
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, сайта, личного кабинета и сбой сервиса. Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области. Также жалобы, хоть и в меньшем количестве, поступают на работу приложения "Т-Инвестиции".
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технологии, санкт-петербург, ленинградская область, нижегородская область, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Общество
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка
Downdetector: россияне сообщили о сбое в работе T-Банка