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Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка - РИА Новости, 31.10.2024
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01:41 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/sboy-1981027097.html
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка - РИА Новости, 31.10.2024
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка
Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T01:41
2024-10-31T01:41
технологии
санкт-петербург
ленинградская область
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, сайта, личного кабинета и сбой сервиса. Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области. Также жалобы, хоть и в меньшем количестве, поступают на работу приложения "Т-Инвестиции".
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технологии, санкт-петербург, ленинградская область, нижегородская область, общество
Технологии, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Нижегородская область, Общество
Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка

Downdetector: россияне сообщили о сбое в работе T-Банка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, сайта, личного кабинета и сбой сервиса.
Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области.
Также жалобы, хоть и в меньшем количестве, поступают на работу приложения "Т-Инвестиции".
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