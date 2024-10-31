https://ria.ru/20241031/sboy-1981027097.html

Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка

Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка - РИА Новости, 31.10.2024

Российские пользователи сообщили о сбое в работе T-Банка

Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:41

2024-10-31T01:41

2024-10-31T01:41

технологии

санкт-петербург

ленинградская область

нижегородская область

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978715482_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_1625a197774631bf2eae2f8b0cb84169.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 1.26 мск составляло 955, а несколько ранее - превысило две тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы стали поступать около полуночи. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, сайта, личного кабинета и сбой сервиса. Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тверской области, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, а также Калининградской области. Также жалобы, хоть и в меньшем количестве, поступают на работу приложения "Т-Инвестиции".

https://ria.ru/20241031/tiktok--1981025948.html

санкт-петербург

ленинградская область

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, санкт-петербург, ленинградская область, нижегородская область, общество