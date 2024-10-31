https://ria.ru/20241031/proekt-1981083564.html

Алтайский край готов включиться в реализацию проекта "Кадры для АПК"

Алтайский край готов включиться в реализацию проекта "Кадры для АПК" - РИА Новости, 31.10.2024

Алтайский край готов включиться в реализацию проекта "Кадры для АПК"

Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК", сообщил глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:12

2024-10-31T11:12

2024-10-31T11:12

алтайский край

алтайский край

россия

владимир путин

виктор томенко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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БАРНАУЛ, 31 окт – РИА Новости. Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК", сообщил глава региона Виктор Томенко. "Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК". Об этом губернатор края Виктор Томенко заявил на совещании у президента России", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства России по вопросам реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. "В своем выступлении губернатор проинформировал президента о текущей ситуации в отрасли. В крае завершается уборка, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 миллиона тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидается очередной рекорд для Алтайского края – более 2 миллионов тонн маслосемян. Как отметил Виктор Томенко, в Алтайском крае более 41% жителей проживает в сельской местности, в АПК занято более 150 тысяч человек", - отмечает пресс-служба. За пять лет в инфраструктуру алтайских сёл направлено свыше 10 миллиардов рублей, введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок. Кроме того, введены в работу крупные объекты – школа в Тальменке, стадионы, дома культуры, сети инженерных коммуникаций. "В текущем году приступили к реализации ещё двух проектов стоимостью более одного миллиарда рублей и уже подготовили свои планы. В 2025 году ещё три больших крупных населённых пункта подключим к реализации этой программы со стоимостью объектов, которые будут реализованы, более 2,5 миллиарда рублей", - рассказал Томенко. Особо губернатор подчеркнул, что Алтайский край готов участвовать в новом федеральном проекте "Кадры в АПК". "Мы во взаимодействии с Минсельхозом России активно включились в работу по обеспечению технологического суверенитета, в первую очередь в подготовку к реализации на территории края мероприятий нового федерального проекта "Кадры в АПК". Базой для его реализации станут три наших вуза и 21 краевая профессиональная образовательная организация. Ежегодно ими уже выпускается более двух тысяч специалистов высшего и среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. Наши вузы обеспечивают подготовку специалистов по 26 специальностям и направлениям, организации среднего профессионального образования – по 15 направлениям. В целях развития кадрового потенциала и повышения престижа аграрных профессий Алтайский край уже сегодня также участвует в таких федеральных проектах, как "Агроклассы" и "Профессионалитет". Рассчитываем и убеждены, что в ходе такой работы сможем создать те самые необходимые условия для дальнейшего развития кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, а это в конечном итоге, конечно, продовольственная безопасность страны", – уточнил на совещании глава региона.

https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979330330.html

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алтайский край, россия, владимир путин, виктор томенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)