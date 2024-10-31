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Алтайский край готов включиться в реализацию проекта "Кадры для АПК"
Алтайский край готов включиться в реализацию проекта "Кадры для АПК" - РИА Новости, 31.10.2024
Алтайский край готов включиться в реализацию проекта "Кадры для АПК"
Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК", сообщил глава региона Виктор Томенко. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:12
2024-10-31T11:12
2024-10-31T11:12
алтайский край
алтайский край
россия
владимир путин
виктор томенко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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БАРНАУЛ, 31 окт – РИА Новости. Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК", сообщил глава региона Виктор Томенко. "Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК". Об этом губернатор края Виктор Томенко заявил на совещании у президента России", - сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства России по вопросам реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. "В своем выступлении губернатор проинформировал президента о текущей ситуации в отрасли. В крае завершается уборка, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 миллиона тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидается очередной рекорд для Алтайского края – более 2 миллионов тонн маслосемян. Как отметил Виктор Томенко, в Алтайском крае более 41% жителей проживает в сельской местности, в АПК занято более 150 тысяч человек", - отмечает пресс-служба. За пять лет в инфраструктуру алтайских сёл направлено свыше 10 миллиардов рублей, введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок. Кроме того, введены в работу крупные объекты – школа в Тальменке, стадионы, дома культуры, сети инженерных коммуникаций. "В текущем году приступили к реализации ещё двух проектов стоимостью более одного миллиарда рублей и уже подготовили свои планы. В 2025 году ещё три больших крупных населённых пункта подключим к реализации этой программы со стоимостью объектов, которые будут реализованы, более 2,5 миллиарда рублей", - рассказал Томенко. Особо губернатор подчеркнул, что Алтайский край готов участвовать в новом федеральном проекте "Кадры в АПК". "Мы во взаимодействии с Минсельхозом России активно включились в работу по обеспечению технологического суверенитета, в первую очередь в подготовку к реализации на территории края мероприятий нового федерального проекта "Кадры в АПК". Базой для его реализации станут три наших вуза и 21 краевая профессиональная образовательная организация. Ежегодно ими уже выпускается более двух тысяч специалистов высшего и среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. Наши вузы обеспечивают подготовку специалистов по 26 специальностям и направлениям, организации среднего профессионального образования – по 15 направлениям. В целях развития кадрового потенциала и повышения престижа аграрных профессий Алтайский край уже сегодня также участвует в таких федеральных проектах, как "Агроклассы" и "Профессионалитет". Рассчитываем и убеждены, что в ходе такой работы сможем создать те самые необходимые условия для дальнейшего развития кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, а это в конечном итоге, конечно, продовольственная безопасность страны", – уточнил на совещании глава региона.
https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979330330.html
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алтайский край, россия, владимир путин, виктор томенко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Владимир Путин, Виктор Томенко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
БАРНАУЛ, 31 окт – РИА Новости. Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК", сообщил глава региона Виктор Томенко.
"Алтайский край готов включиться в реализацию нового федерального проекта "Кадры для АПК". Об этом губернатор края Виктор Томенко заявил на совещании у президента России", - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что президент РФ Владимир Путин
в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства России по вопросам реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий.
"В своем выступлении губернатор проинформировал президента о текущей ситуации в отрасли. В крае завершается уборка, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур оценивается на уровне 5,5 миллиона тонн в первоначально оприходованном весе. По масличным культурам ожидается очередной рекорд для Алтайского края – более 2 миллионов тонн маслосемян. Как отметил Виктор Томенко, в Алтайском крае более 41% жителей проживает в сельской местности, в АПК занято более 150 тысяч человек", - отмечает пресс-служба.
За пять лет в инфраструктуру алтайских сёл направлено свыше 10 миллиардов рублей, введено более 100 объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке государства реализовано более 260 различных проектов по благоустройству, созданию зон отдыха, общественных пространств, спортивных и детских площадок.
Кроме того, введены в работу крупные объекты – школа в Тальменке, стадионы, дома культуры, сети инженерных коммуникаций.
"В текущем году приступили к реализации ещё двух проектов стоимостью более одного миллиарда рублей и уже подготовили свои планы. В 2025 году ещё три больших крупных населённых пункта подключим к реализации этой программы со стоимостью объектов, которые будут реализованы, более 2,5 миллиарда рублей", - рассказал Томенко.
Особо губернатор подчеркнул, что Алтайский край готов участвовать в новом федеральном проекте "Кадры в АПК".
"Мы во взаимодействии с Минсельхозом
России активно включились в работу по обеспечению технологического суверенитета, в первую очередь в подготовку к реализации на территории края мероприятий нового федерального проекта "Кадры в АПК". Базой для его реализации станут три наших вуза и 21 краевая профессиональная образовательная организация. Ежегодно ими уже выпускается более двух тысяч специалистов высшего и среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. Наши вузы обеспечивают подготовку специалистов по 26 специальностям и направлениям, организации среднего профессионального образования – по 15 направлениям. В целях развития кадрового потенциала и повышения престижа аграрных профессий Алтайский край уже сегодня также участвует в таких федеральных проектах, как "Агроклассы" и "Профессионалитет". Рассчитываем и убеждены, что в ходе такой работы сможем создать те самые необходимые условия для дальнейшего развития кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, а это в конечном итоге, конечно, продовольственная безопасность страны", – уточнил на совещании глава региона.