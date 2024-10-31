https://ria.ru/20241031/priamure-1981036208.html
В Приамурье возбудили дело о хищении средств при строительстве КПП с Китаем
В Приамурье возбудили дело о хищении средств при строительстве КПП с Китаем - РИА Новости, 31.10.2024
В Приамурье возбудили дело о хищении средств при строительстве КПП с Китаем
Уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган на границе с Китаем возбудили в Приамурье, сообщила... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:25
2024-10-31T05:25
2024-10-31T05:25
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган на границе с Китаем возбудили в Приамурье, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "В Амурской области по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган", - говорится в сообщении. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что субподрядная организация закупила не предусмотренные проектно-сметной документацией товары и присвоила денежные средства. Материалы прокурорской проверки прокуратура направила в следственный орган. "По результатам ее рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - уточняется в тексте ВСТП. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура 6 августа сообщила, что при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье обнаружен перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В понедельник директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса РФ Михаил Кокаев сообщил, что пассажирское движение на пункте пропуска Кани-Курган на границе с Китаем запустят в ноябре 2024 года. По планам, после завершения строительства суточная пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган на трансграничном автомосту Благовещенск – Хэйхэ составит 863 транспортных средства (из них 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей) и 5,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20241027/travmat-1980319597.html
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происшествия, китай, россия, амурская область
Происшествия, Китай, Россия, Амурская область
В Приамурье возбудили дело о хищении средств при строительстве КПП с Китаем
В Приамурье возбудили дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве КПП
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 окт – РИА Новости. Уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган на границе с Китаем возбудили в Приамурье, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В Амурской области
по материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 123 миллионов рублей при строительстве пункта пропуска Кани Курган", - говорится в сообщении.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в ходе проверки установила, что субподрядная организация закупила не предусмотренные проектно-сметной документацией товары и присвоила денежные средства. Материалы прокурорской проверки прокуратура направила в следственный орган.
"По результатам ее рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - уточняется в тексте ВСТП.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура 6 августа сообщила, что при строительстве пункта автомобильного пропуска Кани-Курган в Приамурье обнаружен перерасход федеральных средств на 17 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
В понедельник директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса РФ Михаил Кокаев сообщил, что пассажирское движение на пункте пропуска Кани-Курган на границе с Китаем запустят в ноябре 2024 года.
По планам, после завершения строительства суточная пропускная способность пункта пропуска Кани-Курган на трансграничном автомосту Благовещенск
– Хэйхэ
составит 863 транспортных средства (из них 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей) и 5,5 тысячи человек.