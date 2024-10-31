https://ria.ru/20241031/peterburg-1981165038.html

В Петербурге почтили память жертв катастрофы лайнера А321

В Петербурге почтили память жертв катастрофы лайнера А321 - РИА Новости, 31.10.2024

В Петербурге почтили память жертв катастрофы лайнера А321

Памятные мероприятия по случаю девятой годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом прошли в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:28

2024-10-31T15:28

2024-10-31T15:52

санкт-петербург

синайский полуостров

шарм-эш-шейх

александр беглов

когалымавиа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

airbus a321

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981165366_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_944fea1e25c5214cc88d4afc86800dc9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю девятой годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом прошли в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня в Санкт-Петербурге проводятся траурные мероприятия. У мемориала "Сложенные крылья" состоялись митинг, панихида и возложение цветов к памятнику и захоронению. В Храме Димитрия Солунского в микрорайоне "Балтийская Жемчужина" прошла поминальная служба", - говорится в сообщении. Отмечается, что на протяжении 9 лет правительством города благотворительному фонду памяти жертв авиакатастрофы "Рейс 9268" оказывается всевозможная поддержка. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город всегда будет помнить жертв той страшной трагедии. "Все петербуржцы восприняли произошедшее как личную трагедию. Но наши переживания не сравнятся с болью тех, кто потерял своих близких. Будем и дальше оказывать им всемерную помощь и поддержку. Несмотря на прошедшие годы, боль потери и сегодня в наших сердцах. К сожалению, мы не в силах изменить прошлое. Но мы будем хранить память о погибших в течение всех отпущенных нам дней", - написал Беглов в своем Telegram-канале. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935238709.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937599016.html

санкт-петербург

синайский полуостров

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, синайский полуостров, шарм-эш-шейх, александр беглов, когалымавиа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321