В Петербурге почтили память жертв катастрофы лайнера А321
В Петербурге прошли траурные мероприятия по случаю годовщины катастрофы А321
© Фото : Александр Беглов/TelegramМемориал "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
Мемориал "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю девятой годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом прошли в четверг в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня в Санкт-Петербурге проводятся траурные мероприятия. У мемориала "Сложенные крылья" состоялись митинг, панихида и возложение цветов к памятнику и захоронению. В Храме Димитрия Солунского в микрорайоне "Балтийская Жемчужина" прошла поминальная служба", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении 9 лет правительством города благотворительному фонду памяти жертв авиакатастрофы "Рейс 9268" оказывается всевозможная поддержка.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город всегда будет помнить жертв той страшной трагедии.
"Все петербуржцы восприняли произошедшее как личную трагедию. Но наши переживания не сравнятся с болью тех, кто потерял своих близких. Будем и дальше оказывать им всемерную помощь и поддержку. Несмотря на прошедшие годы, боль потери и сегодня в наших сердцах. К сожалению, мы не в силах изменить прошлое. Но мы будем хранить память о погибших в течение всех отпущенных нам дней", - написал Беглов в своем Telegram-канале.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.
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