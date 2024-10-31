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Орбан рассказал о телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 31.10.2024
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16:18 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/orban-1981177134.html
Орбан рассказал о телефонном разговоре с Трампом
Орбан рассказал о телефонном разговоре с Трампом - РИА Новости, 31.10.2024
Орбан рассказал о телефонном разговоре с Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с экс-президентом США Дональдом Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:18
2024-10-31T16:18
в мире
сша
венгрия
будапешт
дональд трамп
виктор орбан
камала харрис
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БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с экс-президентом США Дональдом Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских выборах и скрестил пальцы за него. "Только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестили пальцы", - написал Орбан в соцсети Х. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США. Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html
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в мире, сша, венгрия, будапешт, дональд трамп, виктор орбан, камала харрис
В мире, США, Венгрия, Будапешт, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Камала Харрис
Орбан рассказал о телефонном разговоре с Трампом

Орбан созвонился с Трампом и пожелал ему удачи на президентских выборах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что созвонился с экс-президентом США Дональдом Трампом, пожелал ему удачи на предстоящих во вторник президентских выборах и скрестил пальцы за него.
"Только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестили пальцы", - написал Орбан в соцсети Х.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с точки зрения венгров лучше будет, если американцы изберут президентом Трампа, однако Будапешт будет уважать любой выбор граждан США.
Сийярто также назвал "не лучшим стартом" слова кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. На прошлой неделе в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News ведущий начал говорить о том, что Трамп любит рассказывать о своих тесных отношениях с Виктором Орбаном, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Внезапно Харрис перебила его и назвала всех перечисленных лидеров "диктаторами, автократами и теми, кого отлично описывает слово "убийцы". В свою очередь Сийярто отметил, комментируя слова Харрис, что подобные заявления неприемлемы и являются проявлением неуважения к венграм.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"
Вчера, 02:48
 
В миреСШАВенгрияБудапештДональд ТрампВиктор ОрбанКамала Харрис
 
 
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