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"Чаще болеем — быстрее стареем". Молодым ученым раскрыли правду о старости - РИА Новости, 31.10.2024
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Наука
 
10:14 31.10.2024 (обновлено: 10:24 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/nauka-1981068628.html
"Чаще болеем — быстрее стареем". Молодым ученым раскрыли правду о старости
"Чаще болеем — быстрее стареем". Молодым ученым раскрыли правду о старости - РИА Новости, 31.10.2024
"Чаще болеем — быстрее стареем". Молодым ученым раскрыли правду о старости
Пленарное заседание "Путь в неизведанное изведанное. Как мы взрослеем и как защитить своих близких от нейродегенерации" вызвало широкий общественный резонанс на РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:14
2024-10-31T10:24
наука
россия
болонский университет
италия
самарский университет
университетская наука
самара
наука
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пленарное заседание "Путь в неизведанное изведанное. Как мы взрослеем и как защитить своих близких от нейродегенерации" вызвало широкий общественный резонанс на IX Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего – наука молодых", который проходит в эти дни в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева. Напомним, что в форуме принимают участие ученые с мировым именем и молодые исследователи, которые только начинают свой путь в науке. "У столетних людей биологический возраст меньше их хронологического возраста на восемь лет"Почетный профессор иммунологии Болонского университета (Италия), руководитель лаборатории системной медицины здорового старения, созданной по программе мегагрантов в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского Франчески Клаудио, выступая на форуме, рассказал молодым ученым о том, как по-разному стареют люди.По его словам, каждый человек идет к старости по своей собственной траектории: есть здоровое старение и успешное долголетие, а есть возрастные заболевания.В настоящее время, как отметил ученый, наука изучает эпигенетические маркеры, показывающие, совпадает ли биологический возраст человека с его хронологическим возрастом (указан в паспорте — прим. ред): у кого-то он может быть выше, у другого — ниже."Мы измерили биологический возраст пожилых итальянцев. В Италии насчитывается 23 тысячи жителей, которым около ста лет, и более одной тысячи человек в возрасте 105-106 лет. Мы изучили процессы их старения и старения их потомства. Выяснилось, что биологический возраст столетних людей на семь-восемь лет меньше, чем их хронологический возраст; у потомства эта разница составляет пять лет", — сообщил профессор.Кроме того, применив "эпигенетические часы" и изучив плазму крови людей, страдающих синдромом Дауна, ученые пришли к выводу, что болезнь сильно ускоряет их биологический возраст: они на шесть-семь лет старше своих хронологических ровесников. "Люди с синдромом Дауна биологически рождаются более взрослыми, и их мозг быстрее стареет", — отметил Франчески Клаудио."Мусор внутри нас"Изучая людей в возрасте более ста лет, ученые пришли к выводу, что у долгожителей есть оптимальный баланс между количеством воспалительных клеток и клеток, вырабатываемых иммунной системой. "Да, долгожители страдают определенными хроническими воспалительными заболеваниями, но у них присутствует серьезная компенсация в организме", — сообщил профессор, подчеркнув, что любые воспаления играют решающую роль в процессе старения."Конечно, сюда можно добавить многие факторы — одиночество, ожирение, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, питание, специфику микробиоты и др., но теория воспаления и иммунного ответа становится главенствующей", — добавил он.Более того, по словам профессора, идет смена научной парадигмы, связанная с существованием "врага внутри нас самих". "Есть загрязнение внешней среды, но есть и внутреннее загрязнение организма: мы сами в себе производим большое количество мусора. В человеческом теле ежедневно умирает около 50-70 миллиардов клеток. Эти клетки разгоняются по всему организму, способствуя его старению", — подчеркнул ученый.По его словам, новое исследование, которое научная группа провела совместно с китайскими коллегами, доказывает, что не только сам человек, но и каждый его орган стареет по-разному и с разной скоростью. "Мы все индивидуальны, и чем старше становимся, тем больше возрастает наша уникальность", — резюмировал профессор.Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
https://ri.ria.ru/20240924/nauka-1974243548.html
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россия, болонский университет, италия, самарский университет, университетская наука, самара, наука, общество
Наука, Россия, Болонский университет, Италия, Самарский университет, Университетская наука, Самара, Наука, Общество

"Чаще болеем — быстрее стареем". Молодым ученым раскрыли правду о старости

© Depositphotos.com / transurferМеханизм омоложения
Механизм омоложения - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Depositphotos.com / transurfer
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пленарное заседание "Путь в неизведанное изведанное. Как мы взрослеем и как защитить своих близких от нейродегенерации" вызвало широкий общественный резонанс на IX Всероссийском молодежном научном форуме "Наука будущего – наука молодых", который проходит в эти дни в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.
Напомним, что в форуме принимают участие ученые с мировым именем и молодые исследователи, которые только начинают свой путь в науке.

"У столетних людей биологический возраст меньше их хронологического возраста на восемь лет"

Почетный профессор иммунологии Болонского университета (Италия), руководитель лаборатории системной медицины здорового старения, созданной по программе мегагрантов в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского Франчески Клаудио, выступая на форуме, рассказал молодым ученым о том, как по-разному стареют люди.
По его словам, каждый человек идет к старости по своей собственной траектории: есть здоровое старение и успешное долголетие, а есть возрастные заболевания.
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В настоящее время, как отметил ученый, наука изучает эпигенетические маркеры, показывающие, совпадает ли биологический возраст человека с его хронологическим возрастом (указан в паспорте — прим. ред): у кого-то он может быть выше, у другого — ниже.
«
"Мы измерили биологический возраст пожилых итальянцев. В Италии насчитывается 23 тысячи жителей, которым около ста лет, и более одной тысячи человек в возрасте 105-106 лет. Мы изучили процессы их старения и старения их потомства. Выяснилось, что биологический возраст столетних людей на семь-восемь лет меньше, чем их хронологический возраст; у потомства эта разница составляет пять лет", — сообщил профессор.
Кроме того, применив "эпигенетические часы" и изучив плазму крови людей, страдающих синдромом Дауна, ученые пришли к выводу, что болезнь сильно ускоряет их биологический возраст: они на шесть-семь лет старше своих хронологических ровесников. "Люди с синдромом Дауна биологически рождаются более взрослыми, и их мозг быстрее стареет", — отметил Франчески Клаудио.
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"

Франчески Клаудио на форуме в Самаре

Молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых

Франчески Клаудио на форуме в Самаре

© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
1 из 3
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"Молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
Молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
Молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
2 из 3
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"Молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
Молодежный научный форум Наука будущего – наука молодых
Молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
3 из 3

Франчески Клаудио на форуме в Самаре

© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
1 из 3
Молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
2 из 3
Молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых"
© Фото : пресс-служба IX Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых"
3 из 3

"Мусор внутри нас"

Изучая людей в возрасте более ста лет, ученые пришли к выводу, что у долгожителей есть оптимальный баланс между количеством воспалительных клеток и клеток, вырабатываемых иммунной системой. "Да, долгожители страдают определенными хроническими воспалительными заболеваниями, но у них присутствует серьезная компенсация в организме", — сообщил профессор, подчеркнув, что любые воспаления играют решающую роль в процессе старения.
"Конечно, сюда можно добавить многие факторы — одиночество, ожирение, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, питание, специфику микробиоты и др., но теория воспаления и иммунного ответа становится главенствующей", — добавил он.
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Более того, по словам профессора, идет смена научной парадигмы, связанная с существованием "врага внутри нас самих".
"Есть загрязнение внешней среды, но есть и внутреннее загрязнение организма: мы сами в себе производим большое количество мусора. В человеческом теле ежедневно умирает около 50-70 миллиардов клеток. Эти клетки разгоняются по всему организму, способствуя его старению", — подчеркнул ученый.
По его словам, новое исследование, которое научная группа провела совместно с китайскими коллегами, доказывает, что не только сам человек, но и каждый его орган стареет по-разному и с разной скоростью. "Мы все индивидуальны, и чем старше становимся, тем больше возрастает наша уникальность", — резюмировал профессор.
Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего — наука молодых" проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ для выявления наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также для стимулирования молодежи к научно-исследовательской деятельности.
 
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