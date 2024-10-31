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В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:18 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/naemnik-1981033243.html
В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника
В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника - РИА Новости, 31.10.2024
В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника
Воевавший на стороне Украины гражданин Швеции погиб в бою в конце прошлой недели, сообщили несколько источников телеканала SVT Nyheter. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:18
2024-10-31T04:18
специальная военная операция на украине
швеция
украина
в мире
мария захарова
киев
наемники
вооруженные силы украины
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СТОКГОЛЬМ, 31 окт - РИА Новости. Воевавший на стороне Украины гражданин Швеции погиб в бою в конце прошлой недели, сообщили несколько источников телеканала SVT Nyheter."Мужчина, опытный военный, отправился в Украину в 2022 году ", — сказано в публикации.Уточняется, что наемник участвовал в боях под Киевом и под Артемовском.При этом МИД Швеции заявляет, что данных об этом случае у них нет, но подтверждают, что с февраля 2022 года на Украине погибли восемь граждан Швеции. Из-за консульской тайны МИД не предоставляет никакой дополнительной информации о погибших и причинах смерти. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы.
швеция
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швеция, украина, в мире, мария захарова, киев, наемники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Швеция, Украина, В мире, Мария Захарова, Киев, Наемники, Вооруженные силы Украины
В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника

Телеканал SVT со ссылкой на источники заявил о гибели опытного военного

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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СТОКГОЛЬМ, 31 окт - РИА Новости. Воевавший на стороне Украины гражданин Швеции погиб в бою в конце прошлой недели, сообщили несколько источников телеканала SVT Nyheter.
"Мужчина, опытный военный, отправился в Украину в 2022 году ", — сказано в публикации.
Уточняется, что наемник участвовал в боях под Киевом и под Артемовском.
При этом МИД Швеции заявляет, что данных об этом случае у них нет, но подтверждают, что с февраля 2022 года на Украине погибли восемь граждан Швеции. Из-за консульской тайны МИД не предоставляет никакой дополнительной информации о погибших и причинах смерти.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы.
 
Специальная военная операция на УкраинеШвецияУкраинаВ миреМария ЗахароваКиевНаемникиВооруженные силы Украины
 
 
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