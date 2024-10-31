https://ria.ru/20241031/naemnik-1981033243.html

В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника

В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника - РИА Новости, 31.10.2024

В Швеции сообщили о гибели воевавшего на стороне Украины наемника

Воевавший на стороне Украины гражданин Швеции погиб в бою в конце прошлой недели, сообщили несколько источников телеканала SVT Nyheter. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:18

2024-10-31T04:18

2024-10-31T04:18

специальная военная операция на украине

швеция

украина

в мире

мария захарова

киев

наемники

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

СТОКГОЛЬМ, 31 окт - РИА Новости. Воевавший на стороне Украины гражданин Швеции погиб в бою в конце прошлой недели, сообщили несколько источников телеканала SVT Nyheter."Мужчина, опытный военный, отправился в Украину в 2022 году ", — сказано в публикации.Уточняется, что наемник участвовал в боях под Киевом и под Артемовском.При этом МИД Швеции заявляет, что данных об этом случае у них нет, но подтверждают, что с февраля 2022 года на Украине погибли восемь граждан Швеции. Из-за консульской тайны МИД не предоставляет никакой дополнительной информации о погибших и причинах смерти. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы.

швеция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швеция, украина, в мире, мария захарова, киев, наемники, вооруженные силы украины