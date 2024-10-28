https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области
Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области - РИА Новости, 28.10.2024
Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области
Среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:04
2024-10-28T21:04
2024-10-28T23:22
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады", — сказала она со ссылкой на правоохранительные органы.Захарова назвала эти данные предварительными, отметив, что они будут дополняться.Сегодня в Брянской области пресекли попытку диверсионной группы прорвать границу. Четверых боевиков уничтожили, остатки ДРГ поразили артиллерией.У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное оружие, экипировку и средства связи, а также личные вещи, указывающие на их западное происхождение. В частности, у них нашли флаг Канады и молитвенник на польском языке.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Согласно данным из открытых источников, этот полк — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из его батальонов всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, его могут отправить для выполнения задания в любую часть мира в течение 18 часов. Подразделения полка принимали участие во Вьетнамской войне в конце 1960-х годов.
https://ria.ru/20241028/bryansk-1980549461.html
https://ria.ru/20241028/rdk-1980505690.html
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брянская область, сша, польша, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, США, Польша, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Россия
Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области
Захарова: среди обезвреженных в Брянской области наемников есть граждане США
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады", — сказала она со ссылкой на правоохранительные органы.
Захарова назвала эти данные предварительными, отметив, что они будут дополняться.
Сегодня в Брянской области пресекли попытку диверсионной группы прорвать границу. Четверых боевиков уничтожили, остатки ДРГ поразили артиллерией.
У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное оружие, экипировку и средства связи, а также личные вещи, указывающие на их западное происхождение. В частности, у них нашли флаг Канады и молитвенник на польском языке.
Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США.
Согласно данным из открытых источников, этот полк — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из его батальонов всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, его могут отправить для выполнения задания в любую часть мира в течение 18 часов.
Подразделения полка принимали участие во Вьетнамской войне в конце 1960-х годов.