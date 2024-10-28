https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html

Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области

Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области - РИА Новости, 28.10.2024

Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области

Среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:04

2024-10-28T21:04

2024-10-28T23:22

специальная военная операция на украине

брянская область

сша

польша

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Среди ликвидированных в Брянской области наемников были американцы, поляки и канадцы, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, — граждане США, Польши, Канады", — сказала она со ссылкой на правоохранительные органы.Захарова назвала эти данные предварительными, отметив, что они будут дополняться.Сегодня в Брянской области пресекли попытку диверсионной группы прорвать границу. Четверых боевиков уничтожили, остатки ДРГ поразили артиллерией.У уничтоженных диверсантов обнаружили иностранное оружие, экипировку и средства связи, а также личные вещи, указывающие на их западное происхождение. В частности, у них нашли флаг Канады и молитвенник на польском языке.Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружили татуировку второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка спецназначения Сухопутных войск США. Согласно данным из открытых источников, этот полк — элитное подразделение войск спецназначения, применяемое для разведки, диверсий и саботажа в тылу противника, захвата, удержания или уничтожения стратегически важных объектов, а также захвата или ликвидации высокопоставленных лиц. Один из его батальонов всегда находится в состоянии повышенной боевой готовности, его могут отправить для выполнения задания в любую часть мира в течение 18 часов. Подразделения полка принимали участие во Вьетнамской войне в конце 1960-х годов.

https://ria.ru/20241028/bryansk-1980549461.html

https://ria.ru/20241028/rdk-1980505690.html

брянская область

сша

польша

украина

россия

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брянская область, сша, польша, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, россия