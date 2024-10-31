https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html

Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах

Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах - РИА Новости, 31.10.2024

Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах

Злоупотребление алкоголем — один из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T04:11

2024-10-31T04:11

2024-10-31T10:04

общество

здоровье - общество

вологодская область

россия

санкт-петербург

георгий филимонов

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Злоупотребление алкоголем — один из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи спиртного концептуально можно поддержать, заявил РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Позднее стало известно, что и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, но меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области. "Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе от внешних причин", — сказал Зыков. Он отметил, что по результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. У региональных властей сегодня есть полномочия на введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя на территории отдельных субъектов, пояснил Зыков.

https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html

вологодская область

россия

санкт-петербург

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общество, здоровье - общество, вологодская область, россия, санкт-петербург, георгий филимонов