https://ria.ru/20241031/minzdrav-1981032790.html
Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах
Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах - РИА Новости, 31.10.2024
Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах
Злоупотребление алкоголем — один из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:11
2024-10-31T04:11
2024-10-31T10:04
общество
здоровье - общество
вологодская область
россия
санкт-петербург
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_357555ae517e51c7991e469dd6a26181.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Злоупотребление алкоголем — один из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи спиртного концептуально можно поддержать, заявил РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Позднее стало известно, что и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, но меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области. "Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе от внешних причин", — сказал Зыков. Он отметил, что по результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. У региональных властей сегодня есть полномочия на введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя на территории отдельных субъектов, пояснил Зыков.
https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html
вологодская область
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_8ae7f4b8878db8bc731267c67538201a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, вологодская область, россия, санкт-петербург, георгий филимонов
Общество, Здоровье - Общество, Вологодская область, Россия, Санкт-Петербург, Георгий Филимонов
Эксперт Минздрава поддержал идею ограничить продажу алкоголя в регионах
Эксперт Минздрава поддержал инициативы регионов по ограничению продажи алкоголя
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Злоупотребление алкоголем — один из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти, поэтому инициативы регионов по ограничению продажи спиртного концептуально можно поддержать, заявил РИА Новости заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Виктор Зыков.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. Позднее стало известно, что и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга
обсуждают возможность ограничения продажи алкоголя, но меры не будут столь радикальными, как в Вологодской области.
"Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе от внешних причин", — сказал Зыков.
Он отметил, что по результатам мониторинга, как правило, отмечается прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе. У региональных властей сегодня есть полномочия на введение дополнительных ограничений на продажу алкоголя на территории отдельных субъектов, пояснил Зыков.