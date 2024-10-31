https://ria.ru/20241031/mid-1981033927.html
Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, заявил МИД
Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, заявил МИД - РИА Новости, 31.10.2024
Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, заявил МИД
Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе россиян, находящихся у движения в Газе, сообщил РИА Новости замглавы МИД Михаил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T04:31
2024-10-31T04:31
2024-10-31T04:36
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израиль
михаил богданов
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе россиян, находящихся у движения в Газе, сообщил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов. "У нас контакты по поводу освобождения заложников и российских граждан, которые остаются в числе заложников, были и с израильтянами, и с ХАМАС, и в Дохе наше посольство, и наше посольство в Тель-Авиве очень активно работали, мы продолжаем работать", — сказал он. Ранее в СМИ появилась информация, что Тель-Авив посетила высокопоставленная делегация из России для переговоров с израильскими представителями о возможном соглашении с движением ХАМАС. Израильская и российская стороны официально эту информацию не подтверждали. До этого – 23 октября – Москву посетил замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук и встретился с Богдановым, обсудив с ним ситуацию в Газе. После переговоров Абу Марзук сообщил РИА Новости, что палестинское движение ХАМАС готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с гражданством России, но в рамках сделки по обмену с Израилем. По его словам, сейчас двое российских граждан находятся у ХАМАС в Газе, один из них — Александр Труфанов, у которого есть израильское и российское гражданства. Он добавил, что второй из остающихся у ХАМАС российских граждан — Максим Харкин.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970405274.html
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в мире, россия, израиль, михаил богданов, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Израиль, Михаил Богданов, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, заявил МИД
Богданов: Россия работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников