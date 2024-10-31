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В Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме, погиб человек
В Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 31.10.2024
В Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме, погиб человек
Один человек погиб, девять пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:28
2024-10-31T07:28
2024-10-31T15:03
происшествия
черкесск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погибшие
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Один человек погиб, девять пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии в Telegram-канале."На улице Лободина в городе Черкесске продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. По предварительной информации, в результате вспышки паров газовоздушной смеси погиб один человек, девять человек пострадали", — говорится в посте.Из дома эвакуировали 52 человека, для них организовали пункт временного размещения, добавили в ведомстве.Спасатели разбирают завалы. На месте работают 92 человека и 29 единиц техники.Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, в доме есть разрушения на четвертом и пятом этажах. Четырех пострадавших госпитализировали, с ними работают медики, добавил Темрезов.На место происшествия выехали следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета. Прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T07:28
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Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске
До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС.
2024-10-31T07:28
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происшествия, черкесск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погибшие
Происшествия, Черкесск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погибшие
В Черкесске прогремел взрыв в многоквартирном доме, погиб человек
При взрыве газа в жилом доме в Черкесске погиб человек