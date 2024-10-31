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"Угроза нацмасштаба". СМИ рассказали о новой одержимости Маска - РИА Новости, 31.10.2024
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02:42 31.10.2024 (обновлено: 07:31 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/mask-1981028673.html
"Угроза нацмасштаба". СМИ рассказали о новой одержимости Маска
"Угроза нацмасштаба". СМИ рассказали о новой одержимости Маска - РИА Новости, 31.10.2024
"Угроза нацмасштаба". СМИ рассказали о новой одержимости Маска
Американский миллиардер Илон Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям, пишет газета New York Times. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:42
2024-10-31T07:31
в мире
илон маск
техас
сша
демография
telegram
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям, пишет газета New York Times."Будучи сторонником искусственного оплодотворения, Маск твердо верит в необходимость роста населения планеты. &lt;...&gt; На званом ужине &lt;...&gt; в прошлом году Маск предложил свою сперму женатой паре, с которыми общался лишь несколько раз", — говорится в материале со ссылкой на свидетелей.Как указывается в статье, миллиардер предложил свою помощь, узнав о проблемах пары с зачатием детей. При этом Маск похвастался собственным обширным потомством. С похожими предложениями он обращается и к своим друзьям, говорится в материале.При этом, как отметили в NYT, миллиардер активно заботится о собственных отпрысках. Он собирается поселить 11 детей вместе с тремя матерями в комплексе из трех особняков в штате Техас, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с планом."Комплекс и его заполнение собственными детьми &lt;...&gt; для него не просто личный вопрос. Причины кроются в экзистенциальных страхах, на которых основана его бизнес-империя. &lt;...&gt; За последние два года он стал еще более одержим тем, что воспринимает как очередную угрозу — падением рождаемости", — пишет NYT.Газета утверждает, что надвигается глобальный демографический коллапс, который уничтожит человечество. По мнению демографов, апокалиптическое видение Маска маловероятно, но в соцсети X он призывает подписчиков заводить как можно больше детей, утверждая, что "рождение детей в стране нужно возвести на уровень чрезвычайной ситуации в масштабах страны".В опубликованной в 2015 году биографии Маск высказывал опасения о том, что образованные люди имеют очень мало детей."Я не говорю, что только умные люди должны иметь детей. Я просто говорю, что умные люди тоже должны иметь детей. Я заметил, что у многих действительно умных женщин нет детей или только один ребенок", — говорил тогда предприниматель.Всего известно о 12 детях Маска, включая умершего в 2002 году первенца. Шестерых родила его первая жена, канадская писательница Джастин Уилсон, троих — певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Grimes, еще троих — топ-менеджер компании Маска Neuralink Шивон Зилис.Ранее миллиардер неоднократно предупреждал о возможной гибели человечества из-за снижения рождаемости. Так, в июне он предрекал гибель многих стран в случае отказа от решительной демографической политики, а в сентябре выразил опасения по поводу обрушения численности населения в Евросоюзе.Маск также обращал внимание на заявление основателя Telegram Павла Дуров о том, что у него более 100 биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. По словам владельца мессенджера, он начал сдавать биоматериал 15 лет назад, и планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
https://ria.ru/20241021/uchenyy-1979055108.html
https://ria.ru/20241018/smi-1978625655.html
https://ria.ru/20240703/birthrate-1956906184.html
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в мире, илон маск, техас, сша, демография, telegram, павел дуров
В мире, Илон Маск, Техас, США, Демография, Telegram, Павел Дуров
"Угроза нацмасштаба". СМИ рассказали о новой одержимости Маска

NYT: Маск предлагал малознакомым людям свою сперму для искусственного зачатия

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск одержим проблемой низкой рождаемости и готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям, пишет газета New York Times.
"Будучи сторонником искусственного оплодотворения, Маск твердо верит в необходимость роста населения планеты. <...> На званом ужине <...> в прошлом году Маск предложил свою сперму женатой паре, с которыми общался лишь несколько раз", — говорится в материале со ссылкой на свидетелей.
Как указывается в статье, миллиардер предложил свою помощь, узнав о проблемах пары с зачатием детей. При этом Маск похвастался собственным обширным потомством. С похожими предложениями он обращается и к своим друзьям, говорится в материале.
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При этом, как отметили в NYT, миллиардер активно заботится о собственных отпрысках. Он собирается поселить 11 детей вместе с тремя матерями в комплексе из трех особняков в штате Техас, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с планом.
"Комплекс и его заполнение собственными детьми <...> для него не просто личный вопрос. Причины кроются в экзистенциальных страхах, на которых основана его бизнес-империя. <...> За последние два года он стал еще более одержим тем, что воспринимает как очередную угрозу — падением рождаемости", — пишет NYT.
Газета утверждает, что надвигается глобальный демографический коллапс, который уничтожит человечество. По мнению демографов, апокалиптическое видение Маска маловероятно, но в соцсети X он призывает подписчиков заводить как можно больше детей, утверждая, что "рождение детей в стране нужно возвести на уровень чрезвычайной ситуации в масштабах страны".
В опубликованной в 2015 году биографии Маск высказывал опасения о том, что образованные люди имеют очень мало детей.
"Я не говорю, что только умные люди должны иметь детей. Я просто говорю, что умные люди тоже должны иметь детей. Я заметил, что у многих действительно умных женщин нет детей или только один ребенок", — говорил тогда предприниматель.
Всего известно о 12 детях Маска, включая умершего в 2002 году первенца. Шестерых родила его первая жена, канадская писательница Джастин Уилсон, троих — певица Клэр Буше, известная под псевдонимом Grimes, еще троих — топ-менеджер компании Маска Neuralink Шивон Зилис.
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Ранее миллиардер неоднократно предупреждал о возможной гибели человечества из-за снижения рождаемости. Так, в июне он предрекал гибель многих стран в случае отказа от решительной демографической политики, а в сентябре выразил опасения по поводу обрушения численности населения в Евросоюзе.
Маск также обращал внимание на заявление основателя Telegram Павла Дуров о том, что у него более 100 биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. По словам владельца мессенджера, он начал сдавать биоматериал 15 лет назад, и планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
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