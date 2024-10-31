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В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях - РИА Новости, 31.10.2024
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11:48 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/khellouin-1981092256.html
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях - РИА Новости, 31.10.2024
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях
Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в российских школах и университетах празднование Хэллоуина, об этом она заявила в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:48
2024-10-31T11:48
общество
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в российских школах и университетах празднование Хэллоуина, об этом она заявила в беседе с РИА Новости. Хэллоуин в 2024 году отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. "Нам необходимо сделать все для того, чтобы этот праздник (Хэллоуин — ред.) по западным лекалам был просто забыт нашим обществом и никогда не вспоминался. Для этого нам важно способствовать не только снижению упоминания этого явления в СМИ, рекламе, на прилавках магазинов, но и ввести ограничение на его празднование в образовательных школьных учреждениях и университетах", — сказала Косихина. Сенатор отметила, что вместо празднования Хэллоуина преподаватели могли бы поговорить с детьми о русских традициях и ценностях. По ее мнению, это позволит через небольшой промежуток времени забыть и никогда не вспоминать об этом празднике даже на бытовом уровне. "В обществе многие годы идет дискуссия по вопросу публичного празднования Хэллоуина. Мнение по этому вопросу неоднозначное: кто-то считает, что нет ничего страшного в том, что дети переодеваются в костюмы мертвецов или злых духов, кто-то является решительным противником этого праздника, некоторые же говорят о том, что праздник необходимо "импортозаместить". Действительно, не могу не согласиться с мнениями тех, кто утверждает, что поклонение пусть даже и в увлекательной форме "тёмным силам" не является правильным, однако тотальный запрет этого явления приведёт к обратному эффекту, который будет выражен в повышении интереса к празднованию этого дня среди подрастающего поколения", — резюмировала политик.
https://ria.ru/20241031/ieromonakh-1981036679.html
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общество
Общество
В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях

В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в школах и университетах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТыквы во время празднования Хэллоуина
Тыквы во время празднования Хэллоуина - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Тыквы во время празднования Хэллоуина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в российских школах и университетах празднование Хэллоуина, об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Хэллоуин в 2024 году отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.
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"Нам необходимо сделать все для того, чтобы этот праздник (Хэллоуин — ред.) по западным лекалам был просто забыт нашим обществом и никогда не вспоминался. Для этого нам важно способствовать не только снижению упоминания этого явления в СМИ, рекламе, на прилавках магазинов, но и ввести ограничение на его празднование в образовательных школьных учреждениях и университетах", — сказала Косихина.
Сенатор отметила, что вместо празднования Хэллоуина преподаватели могли бы поговорить с детьми о русских традициях и ценностях. По ее мнению, это позволит через небольшой промежуток времени забыть и никогда не вспоминать об этом празднике даже на бытовом уровне.
"В обществе многие годы идет дискуссия по вопросу публичного празднования Хэллоуина. Мнение по этому вопросу неоднозначное: кто-то считает, что нет ничего страшного в том, что дети переодеваются в костюмы мертвецов или злых духов, кто-то является решительным противником этого праздника, некоторые же говорят о том, что праздник необходимо "импортозаместить". Действительно, не могу не согласиться с мнениями тех, кто утверждает, что поклонение пусть даже и в увлекательной форме "тёмным силам" не является правильным, однако тотальный запрет этого явления приведёт к обратному эффекту, который будет выражен в повышении интереса к празднованию этого дня среди подрастающего поколения", — резюмировала политик.
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