https://ria.ru/20241031/khellouin-1981092256.html

В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях

В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях - РИА Новости, 31.10.2024

В Совфеде предложили запретить празднование Хэллоуина в учебных заведениях

Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в российских школах и университетах празднование Хэллоуина, об этом она заявила в беседе с РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:48

2024-10-31T11:48

2024-10-31T11:48

общество

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в российских школах и университетах празднование Хэллоуина, об этом она заявила в беседе с РИА Новости. Хэллоуин в 2024 году отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. "Нам необходимо сделать все для того, чтобы этот праздник (Хэллоуин — ред.) по западным лекалам был просто забыт нашим обществом и никогда не вспоминался. Для этого нам важно способствовать не только снижению упоминания этого явления в СМИ, рекламе, на прилавках магазинов, но и ввести ограничение на его празднование в образовательных школьных учреждениях и университетах", — сказала Косихина. Сенатор отметила, что вместо празднования Хэллоуина преподаватели могли бы поговорить с детьми о русских традициях и ценностях. По ее мнению, это позволит через небольшой промежуток времени забыть и никогда не вспоминать об этом празднике даже на бытовом уровне. "В обществе многие годы идет дискуссия по вопросу публичного празднования Хэллоуина. Мнение по этому вопросу неоднозначное: кто-то считает, что нет ничего страшного в том, что дети переодеваются в костюмы мертвецов или злых духов, кто-то является решительным противником этого праздника, некоторые же говорят о том, что праздник необходимо "импортозаместить". Действительно, не могу не согласиться с мнениями тех, кто утверждает, что поклонение пусть даже и в увлекательной форме "тёмным силам" не является правильным, однако тотальный запрет этого явления приведёт к обратному эффекту, который будет выражен в повышении интереса к празднованию этого дня среди подрастающего поколения", — резюмировала политик.

https://ria.ru/20241031/ieromonakh-1981036679.html

https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html

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общество