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В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ - РИА Новости, 31.10.2024
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12:38 31.10.2024 (обновлено: 12:41 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kampus-1981112800.html
В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ
В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ - РИА Новости, 31.10.2024
В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новый кампус филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) в Ташкенте. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:38
2024-10-31T12:41
общество
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новый кампус филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) в Ташкенте. Зампред правительства России находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане. "Вы получили уникальные условия для своей работы, для своей учебы… Ожидаем ответственного отношения, чтобы эти условия конвертировались в прекрасный результат, который ждет от нас руководство наших стран", - сказал Чернышенко на церемонии открытия. Он отметил, что сейчас в вузе обучается 1,5 тысячи студентов, с учетом плана развития их количество увеличится до трех тысяч. Общая площадь кампуса – 15 тысяч квадратных метров. В церемонии открытия с российской стороны также приняли участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По словам Кравцова, министерство будет оказывать вузу всю необходимую помощь. "Мы готовы направлять и учителей, и методистов, и развивать… проект", - уточнил министр, добавив, что после обучения в РГПУ выпускники вуза становятся лучшими учителями. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева в ходе церемонии открытия высоко оценила вклад российских преподавателей, работающих в учебных заведениях республики. "Более 1 тысячи российских преподавателей были вовлечены в организацию учебного процесса в учебных заведениях нашей республики", - сказала Нарбаева. Спикер Сената Узбекистана напомнила, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику в мае стороны уделили значительное внимание развитию сотрудничества в области образования, "особенно в области улучшения преподавания русского языка и предметов на русском языке". Нарбаева сообщила, что между вузами двух стран в настоящее время реализуется более 200 совместных образовательных программ, которые охватывают около 6 тысяч студентов. Кроме того, около 850 молодых узбекских преподавателей за последний год прошли стажировку в вузах и научных учреждениях РФ. Для учащихся филиала РГПУ доступно 11 образовательных программ. В 2023/24 учебном году в филиал было направлено 146 российских преподавателей. Также на конкурсной основе осуществляется отбор педагогических кадров со стороны Республики Узбекистан. Преподаватели осваивают учебные планы, рабочие программы, разработанные в педвузе, и проходят стажировки на базе университета в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html
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общество, россия, узбекистан, ташкент, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, алексей чекунков
Общество, Россия, Узбекистан, Ташкент, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Алексей Чекунков
В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ

Вице-премьер Чернышенко открыл новый кампус филиала РГПУ им. Герцена в Ташкенте

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения нового кампуса филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения нового кампуса филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения нового кампуса филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новый кампус филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) в Ташкенте.
Зампред правительства России находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане.
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"Вы получили уникальные условия для своей работы, для своей учебы… Ожидаем ответственного отношения, чтобы эти условия конвертировались в прекрасный результат, который ждет от нас руководство наших стран", - сказал Чернышенко на церемонии открытия.
Он отметил, что сейчас в вузе обучается 1,5 тысячи студентов, с учетом плана развития их количество увеличится до трех тысяч.
Общая площадь кампуса – 15 тысяч квадратных метров. В церемонии открытия с российской стороны также приняли участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По словам Кравцова, министерство будет оказывать вузу всю необходимую помощь. "Мы готовы направлять и учителей, и методистов, и развивать… проект", - уточнил министр, добавив, что после обучения в РГПУ выпускники вуза становятся лучшими учителями.
Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева в ходе церемонии открытия высоко оценила вклад российских преподавателей, работающих в учебных заведениях республики.
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"Более 1 тысячи российских преподавателей были вовлечены в организацию учебного процесса в учебных заведениях нашей республики", - сказала Нарбаева.
Спикер Сената Узбекистана напомнила, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику в мае стороны уделили значительное внимание развитию сотрудничества в области образования, "особенно в области улучшения преподавания русского языка и предметов на русском языке".
Нарбаева сообщила, что между вузами двух стран в настоящее время реализуется более 200 совместных образовательных программ, которые охватывают около 6 тысяч студентов. Кроме того, около 850 молодых узбекских преподавателей за последний год прошли стажировку в вузах и научных учреждениях РФ.
Для учащихся филиала РГПУ доступно 11 образовательных программ. В 2023/24 учебном году в филиал было направлено 146 российских преподавателей. Также на конкурсной основе осуществляется отбор педагогических кадров со стороны Республики Узбекистан.
Преподаватели осваивают учебные планы, рабочие программы, разработанные в педвузе, и проходят стажировки на базе университета в Санкт-Петербурге.
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ОбществоРоссияУзбекистанТашкентДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовАлексей Чекунков
 
 
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