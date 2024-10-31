https://ria.ru/20241031/kampus-1981112800.html

В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ

В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ - РИА Новости, 31.10.2024

В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новый кампус филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) в Ташкенте. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:38

2024-10-31T12:38

2024-10-31T12:41

общество

россия

узбекистан

ташкент

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

алексей чекунков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981140072_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_ea432f5c360a40bb88122cdbe9f1c2f4.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл новый кампус филиала Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ) в Ташкенте. Зампред правительства России находится с двухдневным рабочим визитом в Узбекистане. "Вы получили уникальные условия для своей работы, для своей учебы… Ожидаем ответственного отношения, чтобы эти условия конвертировались в прекрасный результат, который ждет от нас руководство наших стран", - сказал Чернышенко на церемонии открытия. Он отметил, что сейчас в вузе обучается 1,5 тысячи студентов, с учетом плана развития их количество увеличится до трех тысяч. Общая площадь кампуса – 15 тысяч квадратных метров. В церемонии открытия с российской стороны также приняли участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По словам Кравцова, министерство будет оказывать вузу всю необходимую помощь. "Мы готовы направлять и учителей, и методистов, и развивать… проект", - уточнил министр, добавив, что после обучения в РГПУ выпускники вуза становятся лучшими учителями. Председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева в ходе церемонии открытия высоко оценила вклад российских преподавателей, работающих в учебных заведениях республики. "Более 1 тысячи российских преподавателей были вовлечены в организацию учебного процесса в учебных заведениях нашей республики", - сказала Нарбаева. Спикер Сената Узбекистана напомнила, что в рамках визита президента РФ Владимира Путина в республику в мае стороны уделили значительное внимание развитию сотрудничества в области образования, "особенно в области улучшения преподавания русского языка и предметов на русском языке". Нарбаева сообщила, что между вузами двух стран в настоящее время реализуется более 200 совместных образовательных программ, которые охватывают около 6 тысяч студентов. Кроме того, около 850 молодых узбекских преподавателей за последний год прошли стажировку в вузах и научных учреждениях РФ. Для учащихся филиала РГПУ доступно 11 образовательных программ. В 2023/24 учебном году в филиал было направлено 146 российских преподавателей. Также на конкурсной основе осуществляется отбор педагогических кадров со стороны Республики Узбекистан. Преподаватели осваивают учебные планы, рабочие программы, разработанные в педвузе, и проходят стажировки на базе университета в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

https://ria.ru/20240314/chernyshenko-1933041366.html

россия

узбекистан

ташкент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, узбекистан, ташкент, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, алексей чекунков