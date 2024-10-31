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Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155 - РИА Новости, 31.10.2024
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18:15 31.10.2024 (обновлено: 20:28 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981209075.html
Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155
Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155 - РИА Новости, 31.10.2024
Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155
Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании, передает новостное агентство EFE. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:15
2024-10-31T20:28
наводнения в испании
в мире
испания
валенсия (область)
андалусия
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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании, передает новостное агентство EFE."Число погибших в результате шторма Dana в Валенсии увеличивается до 155", — говорится в сообщении.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
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Во власти стихии: последствия шторма в Испании
Во власти стихии: последствия шторма в Испании
2024-10-31T18:15
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Кадры из Валенсии после ливней
Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE. Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии.
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наводнения в испании, в мире, испания, валенсия (область), андалусия
Наводнения в Испании, В мире, Испания, Валенсия (область), Андалусия
Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155

EFE: как минимум 155 человек погибли из-за шторма Dana в Валенсии

© Фото : соцсетиНаводнение в Валенсии
Наводнение в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : соцсети
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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании, передает новостное агентство EFE.
"Число погибших в результате шторма Dana в Валенсии увеличивается до 155", — говорится в сообщении.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.
Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.
Наводнение в Валенсии
© AP Photo / Manu Fernandez

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

Наводнение в Валенсии

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

Наводнение в Валенсии

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

Наводнение в Валенсии

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Наводнение в Валенсии

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

Наводнение в Валенсии

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

Последствия наводнения в Валенсии

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

Наводнение в Валенсии

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10
Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.
 
Наводнения в ИспанииВ миреИспанияВаленсия (область)Андалусия
 
 
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