Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155

EFE: как минимум 155 человек погибли из-за шторма Dana в Валенсии
Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.
Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.
На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.
На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.
Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.
Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.
Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.
Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.
На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.
На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.
Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.
Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.
Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.
Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.
На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.
На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.
Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.
Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.
На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.
Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.
Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.
На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.
Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.
Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.
На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.