https://ria.ru/20241031/ispaniya-1981209075.html

Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155

Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155 - РИА Новости, 31.10.2024

Число погибших в Испании из-за сильных наводнений достигло 155

Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании, передает новостное агентство EFE. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:15

2024-10-31T18:15

2024-10-31T20:28

наводнения в испании

в мире

испания

валенсия (область)

андалусия

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МАДРИД, 31 окт — РИА Новости. Как минимум 155 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Испании, передает новостное агентство EFE."Число погибших в результате шторма Dana в Валенсии увеличивается до 155", — говорится в сообщении.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, где жертвами стихии стал как минимум 101 человек, в провинции объявили красный, максимальный уровень опасности.Сведениями о том, есть ли среди погибших россияне, генконсульство в Барселоне не располагает.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли более тысячи военнослужащих.

испания

валенсия (область)

андалусия

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Во власти стихии: последствия шторма в Испании Во власти стихии: последствия шторма в Испании 2024-10-31T18:15 true PT0M37S

Кадры из Валенсии после ливней Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE. Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии. 2024-10-31T18:15 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наводнения в испании, в мире, испания, валенсия (область), андалусия