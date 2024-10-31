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В Госдуме предупредили об опасных последствиях недосыпания - РИА Новости, 31.10.2024
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03:05 31.10.2024 (обновлено: 04:05 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/gosduma-1981030516.html
В Госдуме предупредили об опасных последствиях недосыпания
В Госдуме предупредили об опасных последствиях недосыпания - РИА Новости, 31.10.2024
В Госдуме предупредили об опасных последствиях недосыпания
Длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:05
2024-10-31T04:05
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунной системы. Нормализация сна является важной задачей для тех, кто хочет улучшить здоровье, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Множество научных исследований и медицинская практика подтверждают, что длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунной системы и другое. Недосып влияет и на психоэмоциональное состояние, повышая уровень стресса и тревожности. Нашим жителям важно осознать, что нормализация сна является важной задачей для каждого, кто хочет улучшить свое физическое и психическое здоровье", — рассказала Фролова. По словам парламентария и врача, сегодня всё чаще в профессиональных медицинских кругах поднимается тема синдрома недостаточного сна."К сожалению, динамика современного мира и беспорядочное использование гаджетов заставляют людей жертвовать сном, что сказывается на их здоровье, и, как следствие, на общественном благополучии", — отметила Фролова. Она напомнила, что забота о здоровье жителей страны давно стала приоритетом государственной политики, в том числе в стратегических целях национальной безопасности. Как говорит президент страны Владимир Путин, "решив эту задачу, можно справиться и с другими", добавила член комитета Госдумы по охране здоровья. По ее мнению, первостепенное значение в этом вопросе имеет установление режима сна, когда люди ложатся спать и просыпаются в одно и то же время, это помогает организму выстраивать внутренние биологические часы и способствует улучшению качества сна, формированию ощущения бодрствования в течение дня. "Также стоит обратить внимание на обстановку, в которой мы спим. Комната должна быть темной, тихой и прохладной, чтобы не возникало препятствий для глубокого и спокойного сна. Очень важно отключить все электронные устройства хотя бы за полчаса до сна. Дело в том, что синий свет, излучаемый гаджетами, негативно влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Кроме того, постоянный поток информации активизирует нервную систему, что мешает расслабиться и подготовиться ко сну. Полноценный сон - один из лучших способов оставаться здоровым", — заключила Фролова.
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общество, госдума рф, здоровье, сон, отдых
Общество, Госдума РФ, Здоровье, Сон, Отдых
В Госдуме предупредили об опасных последствиях недосыпания

Врач Фролова: нарушение сна приводит к нарушениям когнитивных функций

© Pexels/Vlada KarpovichСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Pexels/Vlada Karpovich
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунной системы. Нормализация сна является важной задачей для тех, кто хочет улучшить здоровье, заявила РИА Новости кандидат медицинских наук, член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Множество научных исследований и медицинская практика подтверждают, что длительное нарушение сна и недосыпание приводят к различным расстройствам, включая ухудшение когнитивных функций, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунной системы и другое. Недосып влияет и на психоэмоциональное состояние, повышая уровень стресса и тревожности. Нашим жителям важно осознать, что нормализация сна является важной задачей для каждого, кто хочет улучшить свое физическое и психическое здоровье", — рассказала Фролова.
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По словам парламентария и врача, сегодня всё чаще в профессиональных медицинских кругах поднимается тема синдрома недостаточного сна.
"К сожалению, динамика современного мира и беспорядочное использование гаджетов заставляют людей жертвовать сном, что сказывается на их здоровье, и, как следствие, на общественном благополучии", — отметила Фролова.
Она напомнила, что забота о здоровье жителей страны давно стала приоритетом государственной политики, в том числе в стратегических целях национальной безопасности. Как говорит президент страны Владимир Путин, "решив эту задачу, можно справиться и с другими", добавила член комитета Госдумы по охране здоровья.
По ее мнению, первостепенное значение в этом вопросе имеет установление режима сна, когда люди ложатся спать и просыпаются в одно и то же время, это помогает организму выстраивать внутренние биологические часы и способствует улучшению качества сна, формированию ощущения бодрствования в течение дня.
"Также стоит обратить внимание на обстановку, в которой мы спим. Комната должна быть темной, тихой и прохладной, чтобы не возникало препятствий для глубокого и спокойного сна. Очень важно отключить все электронные устройства хотя бы за полчаса до сна. Дело в том, что синий свет, излучаемый гаджетами, негативно влияет на выработку мелатонина – гормона сна. Кроме того, постоянный поток информации активизирует нервную систему, что мешает расслабиться и подготовиться ко сну. Полноценный сон - один из лучших способов оставаться здоровым", — заключила Фролова.
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