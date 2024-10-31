Ближний Восток движется к "огненному кольцу", заявил Эрдоган
Эрдоган: регион Ближнего Востока движется к серьезному "огненному кольцу"
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Регион Ближнего Востока движется к "огненному кольцу", последующие процессы будут проблемными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, Турция считает своим гуманитарным долгом поддержать палестинский и ливанский народы.
"Мы высоко ценим позицию наших братьев, которые хорошо знают, что такое угнетение, против политики геноцида Израиля. Мы призываем совестливые страны оказывать большее давление на Израиль", - сказал Эрдоган.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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