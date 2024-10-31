Рейтинг@Mail.ru
Ближний Восток движется к "огненному кольцу", заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 31.10.2024 (обновлено: 17:45 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/erdogan-1981201625.html
Ближний Восток движется к "огненному кольцу", заявил Эрдоган
Ближний Восток движется к "огненному кольцу", заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.10.2024
Ближний Восток движется к "огненному кольцу", заявил Эрдоган
Регион Ближнего Востока движется к "огненному кольцу", последующие процессы будут проблемными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:44
2024-10-31T17:45
в мире
израиль
турция
ближний восток
реджеп тайип эрдоган
хезболла
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_3918b1c40179f4c3910191e049200ba6.jpg
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Регион Ближнего Востока движется к "огненному кольцу", последующие процессы будут проблемными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Регион движется к серьезному огненному кольцу. Последующие процессы будет более беспокойным в регионе. Мы в координации с ООН будем работать над тем, как взять события в регионе под контроль", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции с сенегальским коллегой в четверг в Анкаре. По его словам, Турция считает своим гуманитарным долгом поддержать палестинский и ливанский народы. "Мы высоко ценим позицию наших братьев, которые хорошо знают, что такое угнетение, против политики геноцида Израиля. Мы призываем совестливые страны оказывать большее давление на Израиль", - сказал Эрдоган. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240308/pozitsiya-1931916480.html
https://ria.ru/20240502/gaza-1943507166.html
https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html
израиль
турция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959090074_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a1e961029831dee25f67f8d94c77706f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, ближний восток, реджеп тайип эрдоган, хезболла, оон, хамас
В мире, Израиль, Турция, Ближний Восток, Реджеп Тайип Эрдоган, Хезболла, ООН, ХАМАС
Ближний Восток движется к "огненному кольцу", заявил Эрдоган

Эрдоган: регион Ближнего Востока движется к серьезному "огненному кольцу"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Регион Ближнего Востока движется к "огненному кольцу", последующие процессы будут проблемными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Регион движется к серьезному огненному кольцу. Последующие процессы будет более беспокойным в регионе. Мы в координации с ООН будем работать над тем, как взять события в регионе под контроль", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции с сенегальским коллегой в четверг в Анкаре.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Эрдоган обвинил международные организации в молчании о смертях в Газе
8 марта, 16:10
По его словам, Турция считает своим гуманитарным долгом поддержать палестинский и ливанский народы.
"Мы высоко ценим позицию наших братьев, которые хорошо знают, что такое угнетение, против политики геноцида Израиля. Мы призываем совестливые страны оказывать большее давление на Израиль", - сказал Эрдоган.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Эрдоган обвинил Запад в отсутствии храбрости для прекращения огня в Газе
2 мая, 15:47
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества
10 октября, 16:42
 
В миреИзраильТурцияБлижний ВостокРеджеп Тайип ЭрдоганХезболлаООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала