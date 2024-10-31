https://ria.ru/20241031/eksport-1981122560.html

Омский производитель снеков удвоил экспорт с помощью программы страхования

Омский производитель снеков удвоил экспорт с помощью программы страхования - РИА Новости, 31.10.2024

Омский производитель снеков удвоил экспорт с помощью программы страхования

Один из омских производителей снеков увеличил объемы поставок в Армению, воспользовавшись программой страхования отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР, сообщает... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:04

2024-10-31T13:04

2024-10-31T13:04

экономика

армения

китай

россия

омск

экспорт

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Один из омских производителей снеков увеличил объемы поставок в Армению, воспользовавшись программой страхования отсрочки платежа для МСП от ЭКСАР, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Застраховать риски неполучения экспортной выручки в 10 миллионов всего за 20 тысяч рублей - очень выгодные условия. Страховка ЭКСАР позволила нам быть уверенными в поступлении экспортной выручки", - передают в РЭЦ слова директора компании."Оформить страховой полис по продукту "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" быстро и просто можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Для этого достаточно заполнить одну заявку, и в течение нескольких рабочих дней предприниматель получает электронный договор страхования", - сообщает центр.В сообщении добавляется, что услуги Группы РЭЦ позволяют не только наращивать объемы по уже освоенным рынкам сбыта, но и расширять географию поставок.В 2023 году компания, благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях, а также использованию инструментов государственной поддержки вышел на рынки Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Китая, Монголии и Абхазии - компания при этом удвоила объем экспорта по сравнению с 2022 годом.В этом году компания продолжает активный поиск новых рынков сбыта, используя товарно-страновые отчеты на платформе "Мой экспорт", и рассматривает возможность предэкспортного финансирования в Росэксимбанке для покрытия целевых расходов, связанных с реализацией экспортных контрактов."Омский производитель снеков - пример активной компании с грамотно продуманной стратегией продвижения, которая развивает новые направления с использованием инструментов государственной поддержки. В 2022 году компания одной из первых зашла на павильон РЭЦ в Китае, и теперь китайские партнеры могут в любой момент ознакомиться с качественной продукцией омского производителя в Шанхае", - отметила руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.

https://ria.ru/20241030/putin-1980864003.html

https://ria.ru/20241025/eksport-1980117941.html

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экономика, армения, китай, россия, омск, экспорт