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Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был у власти, заявил Джонсон - РИА Новости, 31.10.2024
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22:21 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/dzhonson-1981245383.html
Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был у власти, заявил Джонсон
Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был у власти, заявил Джонсон - РИА Новости, 31.10.2024
Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был у власти, заявил Джонсон
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что эскалации ситуации на Украине можно было бы избежать и Россия не начала бы специальную военную операцию РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:21
2024-10-31T22:21
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что эскалации ситуации на Украине можно было бы избежать и Россия не начала бы специальную военную операцию в 2022 году, если бы тогда у власти в США был Дональд Трамп. "Когда я управлял внешней политикой Великобритании и работал очень тесно с администрацией США во главе с Дональдом Трампом, я видел некоторые вещи, которые укрепили глобальную стабильность, которые положительно сказывались на мире. Я думаю, что можно вполне вероятно сказать… что, если бы он находился у власти в 2022 году… Россия не вторглась бы на Украину, как она это сделала. Это моё основанное на интуиции предположение", - сказал Джонсон в интервью американскому телеканалу CBS News. При этом, комментируя опасения по поводу сокращения помощи Украине в случае прихода Трампа к власти, экс-премьер заявил, что надо смотреть на послужной список политика. По словам Джонсона, Трамп занял "жесткую" позицию по отношению к России после отравлений в Солсбери в 2018 году. Помимо этого, при нём США выдворили 60 российских дипломатов, а также передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, добавил Джонсон. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, борис джонсон, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Владимир Зеленский
Россия не начала бы СВО, если бы Трамп был у власти, заявил Джонсон

Джонсон: Россия не начала бы СВО на Украине, если бы у власти был Трамп

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что эскалации ситуации на Украине можно было бы избежать и Россия не начала бы специальную военную операцию в 2022 году, если бы тогда у власти в США был Дональд Трамп.
"Когда я управлял внешней политикой Великобритании и работал очень тесно с администрацией США во главе с Дональдом Трампом, я видел некоторые вещи, которые укрепили глобальную стабильность, которые положительно сказывались на мире. Я думаю, что можно вполне вероятно сказать… что, если бы он находился у власти в 2022 году… Россия не вторглась бы на Украину, как она это сделала. Это моё основанное на интуиции предположение", - сказал Джонсон в интервью американскому телеканалу CBS News.
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При этом, комментируя опасения по поводу сокращения помощи Украине в случае прихода Трампа к власти, экс-премьер заявил, что надо смотреть на послужной список политика. По словам Джонсона, Трамп занял "жесткую" позицию по отношению к России после отравлений в Солсбери в 2018 году. Помимо этого, при нём США выдворили 60 российских дипломатов, а также передали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, добавил Джонсон.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампБорис ДжонсонВладимир Зеленский
 
 
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