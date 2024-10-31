https://ria.ru/20241031/dnr-1981210572.html

Спецоперация, 31 октября: российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР

Спецоперация, 31 октября: российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР - РИА Новости, 31.10.2024

Спецоперация, 31 октября: российские войска освободили Ясную Поляну в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T18:22

2024-10-31T18:22

2024-10-31T21:09

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2230 военных, на Курском — более 300, следует из сводки военного ведомства.По данным украинских военных, российские войска нанесли массированный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.Утверждается, что российские силы выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.Согласно публикации, ВСУ удалось перехватить лишь два управляемых снаряда.Сырский доложилГлавнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский написал в социальной сети Facebook*, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи о тяжелой ситуации на фронте.Помимо этого, они обменялись мнениями по реагированию международного сообщества на якобы имеющее место привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы.Зеленский обиделсяЗеленский обиделся из-за отказа Польши передать Украине истребители МиГ-29.По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил этой республики еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.На конгрессе местных общин в Закарпатье глава киевского режима заявил, что Украина очень хотела получить истребители от Варшавы, но западные соседи не смогли их им передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому они договорились с НАТО, чтобы альянс выделил Польше полицейскую миссию, как в Прибалтике.США не допустятСША будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть страну в войну против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. При этом, по его словам, перспектива договориться решить конфликт на Украине вничью не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны.Министр также добавил, что не может лезть в чужие мозги, а то, что говорит лидер Украины, "подтверждает с каждым разом его полную неадекватность". Генералы просились в плен Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2022 году, когда российские войска были под Киевом, ему звонили украинские генералы, прося связаться с Владимиром Путиным, чтобы остановить бои и сдаться в плен.Белорусский лидер предположил, что со временем станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, "чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев".Поиски диалога Кроме того, Лукашенко заявил, что на Украине остались разумные люди — прежде всего военные, которые хотят закончить конфликт.В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто указал, что отсутствие диалога по этому вопросу очень опасно.По его мнению, существует риск третьей мировой войны, поэтому сторонам конфликта необходимо возобновить общение. На опасность развития событий по такому сценарию указывают и последние сводки о боевых действиях на Украине, так как "бои становятся жестче и стремительнее", добавил глава МИД Венгрии.Помощь от Норвегии Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам во время визита в Одессу объявил, что его страна увеличит поддержку украинских ВВС дополнительным взносом в размере до 1,3 миллиарда норвежских крон (118,3 миллиона долларов. — Прим. ред.), который, среди прочего, пойдет на финансирование закупки вооружения и запасных частей для самолетов F-16, следует из пресс-релиза ведомства.Как пишет Минобороны Норвегии, потребность Киева в запасных частях и поддержке для обслуживания самолетов F-16 "значительна". Также утверждается, что помощь пойдет и на финансирование военных возможностей Украины на море в рамках коалиции с Великобританией.В заявлении отмечается, что поддержка предоставляется в партнерстве с союзниками по НАТО, это часть комплексного пакета помощи НАТО для Украины.Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявлял, что Украине передадут шесть истребителей F-16. Он же летом обещал, что осенью Киеву планируется поставить укомплектованную зенитную установку IRIS-T. Также, согласно пресс-релизу правительства страны, Осло будет финансировать международные усилия по обслуживанию оборудования ПВО на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1981019553.html

https://ria.ru/20241030/zapad-1981018995.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html

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