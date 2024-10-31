https://ria.ru/20241031/delo-1981032247.html
Маршенкулова* покинула Россию не из-за уголовного дела, заявил адвокат
Маршенкулова* покинула Россию не из-за уголовного дела, заявил адвокат - РИА Новости, 31.10.2024
Маршенкулова* покинула Россию не из-за уголовного дела, заявил адвокат
Защита автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой*, обвиняемой в оправдании терроризма, утверждает, что она уехала из России до возбуждения... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T03:58
2024-10-31T03:58
2024-10-31T03:58
происшествия
россия
санкт-петербург
залина маршенкулова
владлен татарский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Защита автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой*, обвиняемой в оправдании терроризма, утверждает, что она уехала из России до возбуждения уголовного дела и не скрывалась от следствия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Адвокат просит обжалуемое постановление отменить…Указывает, что обвиняемая не скрывалась от следствия, на момент возбуждения уголовного дела, привлечения ее в качестве обвиняемой и объявления в розыск уже находилась за пределами РФ, а Россию покинула по причинам, не связанным с возбуждением в отношении нее уголовного дела. В связи с этим отмечает необоснованность вывода о том, что Маршенкулова* скрылась от следствия", - сказано в документах. Против Маршенкуловой* возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск. Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал ее. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова осуждена на 27 лет колонии. В сентябре Минюст РФ признал Маршенкулову* иноагентом, а в октябре Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
https://ria.ru/20240417/rozysk-1940524528.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, залина маршенкулова, владлен татарский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Маршенкулова* покинула Россию не из-за уголовного дела, заявил адвокат
Защита Маршенкуловой утверждает, что она не скрывалась от следствия
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Защита автора Telegram-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой*, обвиняемой в оправдании терроризма, утверждает, что она уехала из России до возбуждения уголовного дела и не скрывалась от следствия, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Адвокат просит обжалуемое постановление отменить…Указывает, что обвиняемая не скрывалась от следствия, на момент возбуждения уголовного дела, привлечения ее в качестве обвиняемой и объявления в розыск уже находилась за пределами РФ, а Россию покинула по причинам, не связанным с возбуждением в отношении нее уголовного дела. В связи с этим отмечает необоснованность вывода о том, что Маршенкулова* скрылась от следствия", - сказано в документах.
Против Маршенкуловой* возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск.
Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал ее. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии
, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского
.
Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова
осуждена на 27 лет колонии.
В сентябре Минюст РФ признал Маршенкулову* иноагентом, а в октябре Росфинмониторинг
внес ее в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.