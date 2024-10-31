https://ria.ru/20241031/dagestan-1981182332.html

В Дагестане при падении грузовика в обрыв погиб человек

В Дагестане при падении грузовика в обрыв погиб человек - РИА Новости, 31.10.2024

В Дагестане при падении грузовика в обрыв погиб человек

Один человек погиб, трое пострадали в результате падения грузовика в обрыв в Дагестане, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:30

2024-10-31T16:30

2024-10-31T16:30

происшествия

цунтинский район

республика дагестан

россия

дтп

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали в результате падения грузовика в обрыв в Дагестане, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в среду примерно в 17.00 мс, в селе Тлядал в Цунтинском районе. "Двадцатипятилетний местный житель, управляя автомобилем "ЗИЛ-131", не справился, съехал с дороги, в результате чего автомобиль опрокинулся в обрыв высотой 65 метров. Водитель грузовика скончался на месте происшествия. Трое его пассажиров, жители села Бежта 29 и 30 лет, с различными травмами доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/dtp-1978557425.html

цунтинский район

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2024

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происшествия, цунтинский район, республика дагестан, россия, дтп