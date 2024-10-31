https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981152560.html
Семьям погибших при взрыве в Черкесске выплатят миллион рублей
Семьям погибших при взрыве в Черкесске выплатят миллион рублей - РИА Новости, 31.10.2024
Семьям погибших при взрыве в Черкесске выплатят миллион рублей
Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим - 300 тысяч рублей, сообщил глава Карачаево-Черкесии РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:34
2024-10-31T14:34
2024-10-31T14:47
происшествия
черкесск
рашид темрезов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим - 300 тысяч рублей, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.По последним данным ГУМЧС по региону, в результате взрыва газа погибли пять человек."Мной принято решение сегодня о том, что миллион рублей будет выплачен семьям погибших, раненым - 300 тысяч рублей", - сказал Темрезов в эфире телеканала "Россия 24".Глава республики выразил соболезнования семьям погибших, а также заверил, что пострадавшим в дальнейшем будет организована реабилитация в санаториях.
https://ria.ru/20241031/cherkessk-1981091562.html
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происшествия, черкесск, рашид темрезов
Происшествия, Черкесск, Рашид Темрезов
Семьям погибших при взрыве в Черкесске выплатят миллион рублей
Семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Черкесске выплатят компенсацию