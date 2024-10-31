https://ria.ru/20241031/briks-1981047825.html

Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира

Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира - РИА Новости, 31.10.2024

Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира

Объединение БРИКС – это протест государств Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с осью в США, Тегеран находится в авангарде появления... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:33

2024-10-31T08:33

2024-10-31T08:33

в мире

россия

иран

сша

казем джалали

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg

ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Объединение БРИКС – это протест государств Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с осью в США, Тегеран находится в авангарде появления такого подхода на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "БРИКС есть протест стран Глобального Юга против попытки формирования структуры власти однополярного мира с американской осью. Фактически БРИКС выступает против диктатуры на мировой арене и за изменения в структуре мировой власти. Исламская Республика Иран – одна из тех, кто находится в авангарде появления подобного подхода на мировой арене… Присутствие страны, подобной Исламской Республике Иран, в такой организации (как БРИКС, - ред.) способствует углублению ее сущности", – сказал Джалали. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

россия

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, сша, казем джалали, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году