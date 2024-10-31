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Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира - РИА Новости, 31.10.2024
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08:33 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/briks-1981047825.html
Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира
Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира - РИА Новости, 31.10.2024
Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира
Объединение БРИКС – это протест государств Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с осью в США, Тегеран находится в авангарде появления... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:33
2024-10-31T08:33
в мире
россия
иран
сша
казем джалали
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Объединение БРИКС – это протест государств Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с осью в США, Тегеран находится в авангарде появления такого подхода на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. "БРИКС есть протест стран Глобального Юга против попытки формирования структуры власти однополярного мира с американской осью. Фактически БРИКС выступает против диктатуры на мировой арене и за изменения в структуре мировой власти. Исламская Республика Иран – одна из тех, кто находится в авангарде появления подобного подхода на мировой арене… Присутствие страны, подобной Исламской Республике Иран, в такой организации (как БРИКС, - ред.) способствует углублению ее сущности", – сказал Джалали. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, россия, иран, сша, казем джалали, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Иран, США, Казем Джалали, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Иранский посол назвал БРИКС протестом против однополярного мира

Иранский посол назвал БРИКС протестом Глобального Юга против однополярного мира

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТЕГЕРАН, 31 окт – РИА Новости. Объединение БРИКС – это протест государств Глобального Юга против попытки формирования однополярного мира с осью в США, Тегеран находится в авангарде появления такого подхода на мировой арене, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
"БРИКС есть протест стран Глобального Юга против попытки формирования структуры власти однополярного мира с американской осью. Фактически БРИКС выступает против диктатуры на мировой арене и за изменения в структуре мировой власти. Исламская Республика Иран – одна из тех, кто находится в авангарде появления подобного подхода на мировой арене… Присутствие страны, подобной Исламской Республике Иран, в такой организации (как БРИКС, - ред.) способствует углублению ее сущности", – сказал Джалали.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреРоссияИранСШАКазем ДжалалиБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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