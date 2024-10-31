https://ria.ru/20241031/bpla-1981047486.html

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области - РИА Новости, 31.10.2024

Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области

Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов при атаке БПЛА на территории Волгограда и области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:32

2024-10-31T08:32

2024-10-31T08:32

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

андрей бочаров

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов при атаке БПЛА на территории Волгограда и области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Сегодня ночью на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО министерства обороны России над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация города в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981045206.html

волгоград

волгоградская область

красноармейский район

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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность