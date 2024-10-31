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Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/bpla-1981047486.html
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области - РИА Новости, 31.10.2024
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области
Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов при атаке БПЛА на территории Волгограда и области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:32
2024-10-31T08:32
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоград
волгоградская область
красноармейский район
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов при атаке БПЛА на территории Волгограда и области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. "Сегодня ночью на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО министерства обороны России над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация города в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
https://ria.ru/20241031/bespilotnik-1981045206.html
волгоград
волгоградская область
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происшествия, волгоград, волгоградская область, красноармейский район, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Красноармейский район, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА в Волгограде и области

Губернатор: пострадавших при атаке БПЛА в Волгограде и области нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 31 окт - РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов при атаке БПЛА на территории Волгограда и области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО министерства обороны России над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация города в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что восемь БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградВолгоградская областьКрасноармейский районАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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