https://ria.ru/20241031/bolnye-1981031572.html

Пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями

Пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями - РИА Новости, 31.10.2024

Пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями

Киев мобилизует людей с ВИЧ и психическими заболеваниями, рассказал РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T03:37

2024-10-31T03:37

2024-10-31T08:20

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Киев мобилизует людей с ВИЧ и психическими заболеваниями, рассказал РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. "ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего… ему выдают оружие, ему выдают форму", — поделился собеседник агентства. С его слов, люди с психическими расстройствами не только выходили в караульную службу, но и охраняли оружие, выходили на боевые задачи. Роберт рассказал об одном из множества случаев в его подразделении, когда мобилизованный заключенный самовольно ушел закупиться алкоголем, а потом уснул пьяным в лесопосадке, при этом всё подразделение искало его в течении ночи. "И командиры кричали: "Пока вы его не найдете, не ложитесь спать", и мы там сутками бегали за каким-то идиотом", — добавил военнопленный.Ранее 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой сообщил, что пошел на фронт ради будущего высшего образования несовершеннолетнего сына.

https://ria.ru/20241029/plennye-1980616985.html

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Украинский военнопленный: Киев мобилизует людей с ВИЧ и психиатрическими заболеваниями Киев мобилизует людей с ВИЧ и психиатрическими заболеваниями, рассказал РИА Новости мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. 2024-10-31T03:37 true PT1M35S

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в мире, киев, вооруженные силы украины, военнопленные, сво, мобилизация