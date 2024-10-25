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Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына - РИА Новости, 25.10.2024
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04:34 25.10.2024 (обновлено: 04:58 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына - РИА Новости, 25.10.2024
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына
Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:34
2024-10-25T04:58
в мире
украина
хмельницкая область
вооруженные силы украины
мобилизация
льготы
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА Новости 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой. По его словам, он получил повестку в Хмельницкой области на западе Украины и, посоветовавшись с женой, решил пойти воевать. "Ну, как отправила, не хотела, (жена. — Прим. ред.) чтобы я шел, но вот так получилось… Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать (в вузы. — Прим. ред.), будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы", — рассказал он. По словам военнопленного, его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет. Собловой заявил, что скрываться от мобилизации на Украине сложно, и посетовал на то, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой. При этом рано или поздно всё равно придется выйти на улицу, где орудует ТЦК (сотрудники территориального центра комплектации – аналог военкомата). "Нет выбора у нас", — добавил он.
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
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в мире, украина, хмельницкая область, вооруженные силы украины, мобилизация, льготы
В мире, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Льготы
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына

Пленный Собловой рассказал, что ушел воевать ради высшего образования сына

© Минобороны РоссииПленные украинские военнослужащие
Пленные украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Минобороны России
Пленные украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА Новости 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой.
По его словам, он получил повестку в Хмельницкой области на западе Украины и, посоветовавшись с женой, решил пойти воевать.
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"Ну, как отправила, не хотела, (жена. — Прим. ред.) чтобы я шел, но вот так получилось… Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать (в вузы. — Прим. ред.), будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы", — рассказал он.
По словам военнопленного, его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет.
Собловой заявил, что скрываться от мобилизации на Украине сложно, и посетовал на то, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой. При этом рано или поздно всё равно придется выйти на улицу, где орудует ТЦК (сотрудники территориального центра комплектации – аналог военкомата).
"Нет выбора у нас", — добавил он.
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