https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына - РИА Новости, 25.10.2024
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына
Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:34
2024-10-25T04:34
2024-10-25T04:58
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА Новости 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой. По его словам, он получил повестку в Хмельницкой области на западе Украины и, посоветовавшись с женой, решил пойти воевать. "Ну, как отправила, не хотела, (жена. — Прим. ред.) чтобы я шел, но вот так получилось… Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать (в вузы. — Прим. ред.), будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы", — рассказал он. По словам военнопленного, его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет. Собловой заявил, что скрываться от мобилизации на Украине сложно, и посетовал на то, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой. При этом рано или поздно всё равно придется выйти на улицу, где орудует ТЦК (сотрудники территориального центра комплектации – аналог военкомата). "Нет выбора у нас", — добавил он.
https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, хмельницкая область, вооруженные силы украины, мобилизация, льготы
В мире, Украина, Хмельницкая область, Вооруженные силы Украины, мобилизация, Льготы
Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына
Пленный Собловой рассказал, что ушел воевать ради высшего образования сына
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА Новости 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой.
По его словам, он получил повестку в Хмельницкой области
на западе Украины и, посоветовавшись с женой, решил пойти воевать.
"Ну, как отправила, не хотела, (жена. — Прим. ред.) чтобы я шел, но вот так получилось… Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать (в вузы. — Прим. ред.), будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы", — рассказал он.
По словам военнопленного, его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет.
Собловой заявил, что скрываться от мобилизации на Украине сложно, и посетовал на то, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой. При этом рано или поздно всё равно придется выйти на улицу, где орудует ТЦК (сотрудники территориального центра комплектации – аналог военкомата).
"Нет выбора у нас", — добавил он.