https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html

Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына

Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына - РИА Новости, 25.10.2024

Украинский пленный рассказал, как ушел воевать ради образования сына

Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:34

2024-10-25T04:34

2024-10-25T04:58

в мире

украина

хмельницкая область

вооруженные силы украины

мобилизация

льготы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966166163_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e5cc2b55eba9289314f3b416ed9f06ee.jpg

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Жители Украины боятся, что дети уклонившихся от мобилизации в итоге будут поражены в правах при поступлении в высшие учебные заведения в стране, рассказал РИА Новости 49-летний пленный военный 58-й бригады ВСУ Владимир Собловой. По его словам, он получил повестку в Хмельницкой области на западе Украины и, посоветовавшись с женой, решил пойти воевать. "Ну, как отправила, не хотела, (жена. — Прим. ред.) чтобы я шел, но вот так получилось… Я пошел по повестке, чтобы не загребли. У нас же такое есть: Зеленский угрожает, что тем, кто не воевал, или тем, кто скрывается, что их дети будут плохо поступать (в вузы. — Прим. ред.), будут льготы какие-то убраны. Не хотелось бы", — рассказал он. По словам военнопленного, его ребенок пока непризывного возраста, ему 13 лет. Собловой заявил, что скрываться от мобилизации на Украине сложно, и посетовал на то, что уклонение от повестки приравнивается к самовольному оставлению части, грозит тюрьмой. При этом рано или поздно всё равно придется выйти на улицу, где орудует ТЦК (сотрудники территориального центра комплектации – аналог военкомата). "Нет выбора у нас", — добавил он.

https://ria.ru/20241022/plennyy-1979231776.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

украина

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, хмельницкая область, вооруженные силы украины, мобилизация, льготы