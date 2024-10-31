https://ria.ru/20241031/belous-1981246761.html

Экс-главу Центра благоустройства Петербурга отправили под домашний арест

Экс-главу Центра благоустройства Петербурга отправили под домашний арест - РИА Новости, 31.10.2024

Экс-главу Центра благоустройства Петербурга отправили под домашний арест

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего директора Центра комплексного благоустройства Андрея... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:39

2024-10-31T22:39

2024-10-31T22:39

общество

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего директора Центра комплексного благоустройства Андрея Белоуса, обвиняемого в получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Ранее ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщало, что директор Центра комплексного благоустройства и его заместитель задержаны в Петербурге по подозрению в получении взятки. В отношении Белоуса было возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном размере", в отношении заместителем директора Центра комплексного благоустройства – по статье "посредничество во взяточничестве в крупном размере". "Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андрея Белоуса… Суд защите отказал, а ходатайство следствия удовлетворил, избрав Белоусу домашний арест по 29.12.2024", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоус вину признал. Ему запрещено покидать место жительства, общаться с подозреваемыми (обвиняемыми) и свидетелями по уголовному делу, вести переговоры с использованием средств связи и использовать интернет. Сообщается, что не позднее 24 августа 2023 года Бей И.В., являясь заместителем директора Центра комплексного благоустройства, предложил директору центра Белоусу получить через него, как посредника, взятку в размере 500 000 рублей от ООО "Стрит Профф" за покровительство при исполнении государственных контрактов в сфере благоустройства. 16 февраля этого года Бей получил взятку в размере не менее 500 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Часть денег замдиректора забрал себе, а остальную сумму передал Белоусу.

https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

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общество, россия, санкт-петербург