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Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме - РИА Новости, 31.10.2024
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08:53 31.10.2024 (обновлено: 11:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html
Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме
Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме - РИА Новости, 31.10.2024
Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме
Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме, пишет газета New York Post. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:53
2024-10-31T11:03
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме, пишет газета New York Post. &quot;В ходе серии неловких взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу&quot;, — сообщает газета.Согласно информации издания, Байден в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители младенцев при этом отреагировали на происходящее спокойно и кратко пообщались с президентом. В то же время в отношении остальных детей Байден при встрече ограничился поцелуями. Издание отмечает, что Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно и эта окажется для Байдена последней на посту президента США.
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в мире, сша, джо байден, хэллоуин
В мире, США, Джо Байден, Хэллоуин
Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме

NYP: Байден в шутку укусил трех младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме
Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме, пишет газета New York Post.
«

"В ходе серии неловких взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу", — сообщает газета.

Согласно информации издания, Байден в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители младенцев при этом отреагировали на происходящее спокойно и кратко пообщались с президентом. В то же время в отношении остальных детей Байден при встрече ограничился поцелуями.
Издание отмечает, что Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно и эта окажется для Байдена последней на посту президента США.
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