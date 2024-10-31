https://ria.ru/20241031/bajden-1981050137.html

Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме - РИА Новости, 31.10.2024

Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме, пишет газета New York Post. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:53

2024-10-31T08:53

2024-10-31T11:03

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме, пишет газета New York Post. "В ходе серии неловких взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу", — сообщает газета.Согласно информации издания, Байден в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители младенцев при этом отреагировали на происходящее спокойно и кратко пообщались с президентом. В то же время в отношении остальных детей Байден при встрече ограничился поцелуями. Издание отмечает, что Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно и эта окажется для Байдена последней на посту президента США.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957537405.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, хэллоуин