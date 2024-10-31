Байден "пожирал младенцев" на праздновании Хэллоуина в Белом доме
NYP: Байден в шутку укусил трех младенцев на праздновании Хэллоуина в Белом доме
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в шутку укусил трех младенцев во время церемонии празднования Хэллоуина в Белом доме, пишет газета New York Post.
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"В ходе серии неловких взаимодействий 81-летний Байден делал вид, что пожирает одного младенца за другим, включая ребенка, переодетого в курицу", — сообщает газета.
Согласно информации издания, Байден в шутку укусил одного младенца за бедро, второго — за ступню, а третьего — за руку. Родители младенцев при этом отреагировали на происходящее спокойно и кратко пообщались с президентом. В то же время в отношении остальных детей Байден при встрече ограничился поцелуями.
Издание отмечает, что Белый дом проводит церемонии празднования Хэллоуина ежегодно и эта окажется для Байдена последней на посту президента США.
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