https://ria.ru/20241031/avdeevka-1981176558.html

Украинские войска обстреляли храм в Авдеевке

Украинские войска обстреляли храм в Авдеевке - РИА Новости, 31.10.2024

Украинские войска обстреляли храм в Авдеевке

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Авдеевке в ДНР, один из снарядов разорвался вблизи храма Святой Марии Магдалины, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:20

2024-10-31T16:20

2024-10-31T16:20

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

религия

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АВДЕЕВКА (ДНР), 31 окт - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Авдеевке в ДНР, один из снарядов разорвался вблизи храма Святой Марии Магдалины, передает корреспондент РИА Новости. В результате взрыва снаряда поврежден фасад храма и уже ранее восстановленное остекление, также поврежден дом охраны и ранен сторожевой пес. В момент обстрела на территории храма находился только сторож, обошлось без пострадавших. "Долбануло – оно все полетело, посыпалось. Попало на территорию храма, под дом. Так, осколками посекло и все. Я один здесь был. Сильно ранена только собака", - рассказал Алексей. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 34 раза обстреляли территорию республики, выпустив 116 единиц различных боеприпасов. Ранения получили два мирных жителя. Повреждено девять жилых домостроений и четыре объекта гражданской инфраструктуры. Авдеевка – северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Сейчас Авдеевка полностью освобождена.

https://ria.ru/20240818/khram-1966913013.html

авдеевка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, религия