Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим

МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 155 человек. "Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению", — написал он на своей странице в социальной сети X. По словам главы региона, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже подтвердило, что завтра в 8 утра (10:00 мск) подключится к помощи населению. Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 155, большая часть - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
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Кадры из Валенсии после ливней
Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE.
Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии.
МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 155 человек.
"Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению", — написал он на своей странице в социальной сети X.
По словам главы региона, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже подтвердило, что завтра в 8 утра (10:00 мск) подключится к помощи населению.
Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 155, большая часть - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
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