Рейтинг@Mail.ru
Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 31.10.2024 (обновлено: 22:23 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/armiya-1981245576.html
Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим
Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.10.2024
Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим
Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:20
2024-10-31T22:23
валенсия (область)
испания
мадрид
в мире
наводнения в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981213359_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_5e621e17bf75bbccbaa329d2ca68c3ff.jpg
МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 155 человек. "Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению", — написал он на своей странице в социальной сети X. По словам главы региона, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже подтвердило, что завтра в 8 утра (10:00 мск) подключится к помощи населению. Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 155, большая часть - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
валенсия (область)
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из Валенсии после ливней
Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE. Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии.
2024-10-31T22:20
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981213359_53:0:1333:960_1920x0_80_0_0_2dd9028ad578c9838125752b759b20f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валенсия (область), испания, мадрид, в мире, наводнения в испании
Валенсия (область), Испания, Мадрид, В мире, Наводнения в Испании
Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим

Глава Валенсии Масон попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим

© AP Photo / Alberto SaizПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Alberto Saiz
Последствия наводнения в Валенсии
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 155 человек.
"Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению", — написал он на своей странице в социальной сети X.
По словам главы региона, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже подтвердило, что завтра в 8 утра (10:00 мск) подключится к помощи населению.
Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 155, большая часть - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании.
Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.
Наводнение в Валенсии
© AP Photo / Manu Fernandez

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

Наводнение в Валенсии

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

Наводнение в Валенсии

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

Наводнение в Валенсии

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Наводнение в Валенсии

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

Наводнение в Валенсии

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

Последствия наводнения в Валенсии

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

Наводнение в Валенсии

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10
 
Валенсия (область)ИспанияМадридВ миреНаводнения в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала