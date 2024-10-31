https://ria.ru/20241031/armiya-1981245576.html

Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим

Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим - РИА Новости, 31.10.2024

Глава Валенсии попросил Мадрид подключить армию для помощи пострадавшим

Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T22:20

2024-10-31T22:20

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валенсия (область)

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мадрид

в мире

наводнения в испании

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МАДРИД, 31 окт - РИА Новости. Глава правительства автономного сообщества Валенсия Карлос Масон попросил центральное правительство Испании подключить армию для помощи пострадавшим от наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 155 человек. "Я только что попросил подключить правительственную армию и имеющиеся сухопутные, морские и воздушные войска для проведения логистических работ и распределения помощи населению", — написал он на своей странице в социальной сети X. По словам главы региона, военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже подтвердило, что завтра в 8 утра (10:00 мск) подключится к помощи населению. Ранее сообщалось, что число погибших в Испании в результате сильных ливней и наводнений возросло до 155, большая часть - в провинции Валенсия. Как сообщили в среду РИА Новости в генконсульстве России в Барселоне, диппредставительство не располагает данными россиянах, о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании. Правительство Испании объявило трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего было закрыто более 60 дорог. На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии бороться с последствиями ливней.

валенсия (область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из Валенсии после ливней Число погибших в Испании в результате ливней достигло 155, передает агентство EFE. Очевидец предоставил РИА Новости очередные кадры последствий стихии в испанской Валенсии. 2024-10-31T22:20 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валенсия (область), испания, мадрид, в мире, наводнения в испании