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Попытки Запада изолировать Россию потерпели фиаско, заявил Лавров - РИА Новости, 30.10.2024
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11:00 30.10.2024 (обновлено: 11:26 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/zapad-1980854718.html
Попытки Запада изолировать Россию потерпели фиаско, заявил Лавров
Попытки Запада изолировать Россию потерпели фиаско, заявил Лавров - РИА Новости, 30.10.2024
Попытки Запада изолировать Россию потерпели фиаско, заявил Лавров
Итоги саммита БРИКС в Казани показали, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T11:00
2024-10-30T11:26
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сергей лавров
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Итоги саммита БРИКС в Казани показали, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Потерпели полное фиаско и попытки изолировать Россию на международной арене. Государства мирового большинства не идут на поводу у Запада, укрепляют отношения с нами в самых разных форматах и областях. Тому свидетельство и итоги саммита БРИКС в Казани под российским председательством", - сказал он в ходе открытия восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. Как отметил министр, за три года, прошедшие со времени предыдущего конгресса, ситуация на международной арене не стала проще. "Коллективный Запад во главе с США буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию России и развязал против нашей страны полномасштабную гибридную агрессию с целью нанесения стратегического поражения, как они заявляют", - подчеркнул он. Однако все эти потуги обречены на провал, заявил Лавров. "Все цели специальной военной операции, поставленные президентом Путиным, будут обязательно достигнуты. Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены", - подчеркнул он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241030/sammit_briks-1980825653.html
https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html
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россия, казань, сша, сергей лавров, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Казань, США, Сергей Лавров, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Попытки Запада изолировать Россию потерпели фиаско, заявил Лавров

Лавров: попытки изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Итоги саммита БРИКС в Казани показали, что попытки Запада изолировать Россию на международной арене потерпели фиаско, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Потерпели полное фиаско и попытки изолировать Россию на международной арене. Государства мирового большинства не идут на поводу у Запада, укрепляют отношения с нами в самых разных форматах и областях. Тому свидетельство и итоги саммита БРИКС в Казани под российским председательством", - сказал он в ходе открытия восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
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Как отметил министр, за три года, прошедшие со времени предыдущего конгресса, ситуация на международной арене не стала проще.
"Коллективный Запад во главе с США буквально удесятерил усилия по системному сдерживанию России и развязал против нашей страны полномасштабную гибридную агрессию с целью нанесения стратегического поражения, как они заявляют", - подчеркнул он.
Однако все эти потуги обречены на провал, заявил Лавров.
"Все цели специальной военной операции, поставленные президентом Путиным, будут обязательно достигнуты. Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены", - подчеркнул он.
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Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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