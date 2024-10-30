"Такого еще не было": в Третьяковке открывается главная выставка года

В Третьяковке в этом году было несколько масштабных вернисажей, в том числе Рериха, Васнецовых. Но именно этот считают центральным событием.

"Экспозиция объемная, кроме того, она открывает новое здание галереи на Кадашевской набережной и показывает ту часть классического наследия, которую собирал наш основатель — Павел Михайлович Третьяков. Это знаковый проект", — говорит куратор выставки Татьяна Юденкова.