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"Такого еще не было": в Третьяковке открывается главная выставка года - РИА Новости, 30.10.2024
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08:00 30.10.2024 (обновлено: 08:06 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/vystavka-1980730308.html
"Такого еще не было": в Третьяковке открывается главная выставка года
"Такого еще не было": в Третьяковке открывается главная выставка года - РИА Новости, 30.10.2024
"Такого еще не было": в Третьяковке открывается главная выставка года
Илья Репин, Иван Крамской, Василий Суриков, Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Нестеров, Виктор Васнецов, Иван Шишкин — в новом здании Третьяковки на... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T08:00
2024-10-30T08:06
фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Илья Репин, Иван Крамской, Василий Суриков, Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Нестеров, Виктор Васнецов, Иван Шишкин — в новом здании Третьяковки на Кадашевской набережной открылась флагманская выставка 2024-2025-го "Передвижники". В экспозиции — знаменитые полотна и не столь известные работы из региональных собраний. О том, чем важен этот проект для ГТГ, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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96
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"Такого еще не было": в Третьяковке открывается главная выставка года

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Илья Репин, Иван Крамской, Василий Суриков, Василий Поленов, Исаак Левитан, Михаил Нестеров, Виктор Васнецов, Иван Шишкин — в новом здании Третьяковки на Кадашевской набережной открылась флагманская выставка 2024-2025-го "Передвижники". В экспозиции — знаменитые полотна и не столь известные работы из региональных собраний. О том, чем важен этот проект для ГТГ, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Третьяковке в этом году было несколько масштабных вернисажей, в том числе Рериха, Васнецовых. Но именно этот считают центральным событием.

"Экспозиция объемная, кроме того, она открывает новое здание галереи на Кадашевской набережной и показывает ту часть классического наследия, которую собирал наш основатель — Павел Михайлович Третьяков. Это знаковый проект", — говорит куратор выставки Татьяна Юденкова.

Открытие выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

В Третьяковке в этом году было несколько масштабных вернисажей, в том числе Рериха, Васнецовых. Но именно этот считают центральным событием.

"Экспозиция объемная, кроме того, она открывает новое здание галереи на Кадашевской набережной и показывает ту часть классического наследия, которую собирал наш основатель — Павел Михайлович Третьяков. Это знаковый проект", — говорит куратор выставки Татьяна Юденкова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Около 150 работ, 110 — из собрания ГТГ. "Пришлось проделать большую работу по перевеске и замене постоянной экспозиции. Многие шедевры сейчас находятся на Кадашах. В совершенно другом пространстве и соседстве они смотрятся иначе, возникают новые связи, параллели, смещается фокус зрения, что дает возможность нового прочтения главного направления в русском искусстве последней трети XIX века — передвижничества", — объясняет куратор.

Посетители на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Около 150 работ, 110 — из собрания ГТГ. "Пришлось проделать большую работу по перевеске и замене постоянной экспозиции. Многие шедевры сейчас находятся на Кадашах. В совершенно другом пространстве и соседстве они смотрятся иначе, возникают новые связи, параллели, смещается фокус зрения, что дает возможность нового прочтения главного направления в русском искусстве последней трети XIX века — передвижничества", — объясняет куратор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Тут и "Грачи прилетели" Саврасова, и "Охотники на привале" Перова, и "Утро стрелецкой казни" Сурикова, и "Крестный ход в Курской губернии" Репина, и "Пустынник" Нестерова, и "Христос в пустыне" Крамского, и "Московский дворик" Поленова.

Посетители изучают картину Ивана Крамского Неизвестная на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Тут и "Грачи прилетели" Саврасова, и "Охотники на привале" Перова, и "Утро стрелецкой казни" Сурикова, и "Крестный ход в Курской губернии" Репина, и "Пустынник" Нестерова, и "Христос в пустыне" Крамского, и "Московский дворик" Поленова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Но есть и менее известные картины. Например, работы из Русского музея "Старик-огородник" Сурикова, "На качелях" Ярошенко, "Свекор" Маковского. "По одному-два произведения нам предоставили 14 региональных собраний. Так, из Астраханской картинной галереи приехал прекрасный пейзаж Левитана "Ненюфары", — отмечает Юденкова.

Посетительница фотографирует картину Василия Сурикова Старик-огородник на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Но есть и менее известные картины. Например, работы из Русского музея "Старик-огородник" Сурикова, "На качелях" Ярошенко, "Свекор" Маковского. "По одному-два произведения нам предоставили 14 региональных собраний. Так, из Астраханской картинной галереи приехал прекрасный пейзаж Левитана "Ненюфары", — отмечает Юденкова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выставка делится на два больших блока. В первом представлены работы художников, которые участвовали в передвижных выставках. Во втором — произведения тех, кто был экспонентом или членом ТПХВ, но потом вышел из товарищества. "И мы показываем их зрелый этап творчества, когда они двинули русское искусство в Серебряный век, — рассказывает куратор. — Мы демонстрируем, что процесс был единый, целостный, и товарищество передвижных выставок — вовсе не конечное, тупиковое явление, как иногда утверждают".

Посетительница на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Выставка делится на два больших блока. В первом представлены работы художников, которые участвовали в передвижных выставках. Во втором — произведения тех, кто был экспонентом или членом ТПХВ, но потом вышел из товарищества. "И мы показываем их зрелый этап творчества, когда они двинули русское искусство в Серебряный век, — рассказывает куратор. — Мы демонстрируем, что процесс был единый, целостный, и товарищество передвижных выставок — вовсе не конечное, тупиковое явление, как иногда утверждают".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Экспозиция выстроена в виде конуса или треугольника с острой вершиной, которая символизирует устремленность русского искусства в будущее.

Посетительница у картины Ивана Крамского Портрет И.И. Шишкина на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Экспозиция выстроена в виде конуса или треугольника с острой вершиной, которая символизирует устремленность русского искусства в будущее.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

У каждого произведения своя история. "Например, картина Перова "Охотники на привале" прошла очень серьезную реставрацию. Мы сняли пожелтевший слой лака и увидели этот шедевр в ином свете: природу, снежинки на небе, прекрасный натюрморт на переднем плане, сухую осеннюю траву. И даже породу собаки эксперты определили", — говорит Юденкова.

Посетительница на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

У каждого произведения своя история. "Например, картина Перова "Охотники на привале" прошла очень серьезную реставрацию. Мы сняли пожелтевший слой лака и увидели этот шедевр в ином свете: природу, снежинки на небе, прекрасный натюрморт на переднем плане, сухую осеннюю траву. И даже породу собаки эксперты определили", — говорит Юденкова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Некоторые любопытные моменты жизни шедевров всплывают из писем, воспоминаний.

"В экспозиции есть картина "Курсистка" Николая Ярошенко, ее нам предоставил Калужский художественный музей. Эта работа когда-то очень приглянулась Павлу Третьякову, но появился какой-то меценат, который оставил это произведение за собой, и оно отправилось в путешествие. Вы знаете, что все передвижные выставки открывались в Петербурге, затем переезжали в Москву, а дальше — по разным городам европейской части Российской империи. Во время этого путешествия Ярошенко заказали повторение "Курсистки". И вот к художнику приходит тот самый меценат, но выбирает второй вариант картины, а не первый, оставленный за ним ранее", — рассказывает куратор.

Посетительница изучает картину Константина Коровина Геммерфест. Северное сияние на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Некоторые любопытные моменты жизни шедевров всплывают из писем, воспоминаний.

"В экспозиции есть картина "Курсистка" Николая Ярошенко, ее нам предоставил Калужский художественный музей. Эта работа когда-то очень приглянулась Павлу Третьякову, но появился какой-то меценат, который оставил это произведение за собой, и оно отправилось в путешествие. Вы знаете, что все передвижные выставки открывались в Петербурге, затем переезжали в Москву, а дальше — по разным городам европейской части Российской империи. Во время этого путешествия Ярошенко заказали повторение "Курсистки". И вот к художнику приходит тот самый меценат, но выбирает второй вариант картины, а не первый, оставленный за ним ранее", — рассказывает куратор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Интересная история связана и с портретом Льва Николаевича Толстого кисти того же Николая Ярошенко. Художник изобразил писателя не как известного, уважаемого всеми учителя и непреклонного авторитета, а как человека, которому знакомы сомнения, переживания. "Этот портрет хотел приобрести Третьяков, но, увидев столь непривычного Толстого, передумал. Взамен он попросил у Ярошенко портрет Владимира Сергеевича Соловьева. Но художник обиделся и отказал Павлу Михайловичу", — делится подробностями куратор.

Посетители на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Интересная история связана и с портретом Льва Николаевича Толстого кисти того же Николая Ярошенко. Художник изобразил писателя не как известного, уважаемого всеми учителя и непреклонного авторитета, а как человека, которому знакомы сомнения, переживания. "Этот портрет хотел приобрести Третьяков, но, увидев столь непривычного Толстого, передумал. Взамен он попросил у Ярошенко портрет Владимира Сергеевича Соловьева. Но художник обиделся и отказал Павлу Михайловичу", — делится подробностями куратор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Главный раздел открывает картина "Утро стрелецкой казни", которая экспонировалась на передвижной выставке 1881 года. Когда Суриков представил это полотно, его сразу приняли в ТПХВ. "Очень редкий случай. По правилам организации, было три категории художников. Члены-учредители, которые подписали первый устав в 1870-м, их работы поступали на выставки без обсуждения жюри. Обычные члены ТПХВ — они сначала становились экспонентами, а потом их принимали в товарищество. И экспоненты — они представляли картины на суд жюри, и очень часто им отказывали в участии в выставках", — уточняет куратор.

Посетительница фотографируется на фоне картины Ильи Репина Царица Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Главный раздел открывает картина "Утро стрелецкой казни", которая экспонировалась на передвижной выставке 1881 года. Когда Суриков представил это полотно, его сразу приняли в ТПХВ. "Очень редкий случай. По правилам организации, было три категории художников. Члены-учредители, которые подписали первый устав в 1870-м, их работы поступали на выставки без обсуждения жюри. Обычные члены ТПХВ — они сначала становились экспонентами, а потом их принимали в товарищество. И экспоненты — они представляли картины на суд жюри, и очень часто им отказывали в участии в выставках", — уточняет куратор.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мультимедийный проект, подготовленный к выставке, рассказывает о деятельности ТПХВ: о том, какие были организационные трудности, как решались вопросы транспортировки и экспонирования картин, что писали критики, с какими проблемами сталкивались художники. Также приводится много малоизвестных житейских деталей.

Выставка Передвижники в Третьяковской галерее

Мультимедийный проект, подготовленный к выставке, рассказывает о деятельности ТПХВ: о том, какие были организационные трудности, как решались вопросы транспортировки и экспонирования картин, что писали критики, с какими проблемами сталкивались художники. Также приводится много малоизвестных житейских деталей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Выставка открыта до 6 апреля.

Выставка Передвижники в Третьяковской галерее

Выставка открыта до 6 апреля.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 12
 
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