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Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине - РИА Новости, 30.10.2024
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15:03 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/vuchich-1980925287.html
Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине
Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине - РИА Новости, 30.10.2024
Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине
Президент Сербии Александр Вучич призвал будущего американского президента как можно скорее добиться заключения перемирия в украинском конфликте. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:03
2024-10-30T15:03
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал будущего американского президента как можно скорее добиться заключения перемирия в украинском конфликте. В интервью агентству Блумберг Вучич заявил, что следующему президенту, который возглавит Белый дом по итогам предстоящих в ноябре выборов, нужно добиваться заключения перемирия на Украине, так как, по его мнению, это единственный способ завершить конфликт. "Достигните соглашения о перемирии как можно скорее. Тогда будут пути для достижения долгосрочного мира, но сначала сделайте этот первый шаг как можно скорее", - заявил Вучич. Ранее сербский президент говорил о том, что вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и премьером Венгрии Виктором Орбаном имеет особый взгляд на конфликт на Украине, и призывал к миру. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241030/peregovory-1980816084.html
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в мире, россия, украина, москва, александр вучич, владимир путин, роберт фицо, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Роберт Фицо, НАТО, Вооруженные силы Украины
Вучич призвал будущего президента США добиться перемирия на Украине

Вучич: следующий президент США должен добиться заключения перемирия на Украине

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал будущего американского президента как можно скорее добиться заключения перемирия в украинском конфликте.
В интервью агентству Блумберг Вучич заявил, что следующему президенту, который возглавит Белый дом по итогам предстоящих в ноябре выборов, нужно добиваться заключения перемирия на Украине, так как, по его мнению, это единственный способ завершить конфликт.
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"Достигните соглашения о перемирии как можно скорее. Тогда будут пути для достижения долгосрочного мира, но сначала сделайте этот первый шаг как можно скорее", - заявил Вучич.
Ранее сербский президент говорил о том, что вместе с премьером Словакии Робертом Фицо и премьером Венгрии Виктором Орбаном имеет особый взгляд на конфликт на Украине, и призывал к миру.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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