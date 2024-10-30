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В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 30.10.2024
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19:44 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ukraina-1981003291.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 30.10.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:44
2024-10-30T19:44
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов. "Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каком именно предприятии и какой инфраструктуре идет речь, чиновник не уточнил.
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днепропетровская область, украина, в мире
Днепропетровская область, Украина, В мире
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов.
"Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
О каком именно предприятии и какой инфраструктуре идет речь, чиновник не уточнил.
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