https://ria.ru/20241030/ukraina-1981003291.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 30.10.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:44

2024-10-30T19:44

2024-10-30T19:44

днепропетровская область

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов. "Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каком именно предприятии и какой инфраструктуре идет речь, чиновник не уточнил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, украина, в мире