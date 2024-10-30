https://ria.ru/20241030/ukraina-1981003291.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 30.10.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:44
2024-10-30T19:44
2024-10-30T19:44
днепропетровская область
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в среду сообщил о повреждении промышленного предприятия и инфраструктуры после обстрелов. "Никопольский район… Повреждены инфраструктура, промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале. О каком именно предприятии и какой инфраструктуре идет речь, чиновник не уточнил.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, украина, в мире
Днепропетровская область, Украина, В мире
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия